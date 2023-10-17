حتا والوحدة الأكثر مشاركة بالشباب رغم النتائج والترتيب

بعد مرور 5 جولات من دوري أدنوك للمحترفين، وبعيداً عن النتائج ومواقع الأندية في جدول الترتيب، وضعت الإحصائيات الرقمية نادي حتا ((الإعصار))، في صدارة قائمة التشكيلة المشاركة الأكثر شباباً على أرض الملعب في المسابقة هذا الموسم، بمتوسط أعمار 26.29 سنة للاعب، وتلاه الوحدة في المركز الثاني بمتوسط 26.88 سنة، واتحاد كلباء 27 سنة، والجزيرة 27.40، والبطائح 27.51، وخورفكان 27.84، والعين 28.17، وكل من عجمان والإمارات 28.57 سنة، والوصل 28.58، والنصر 28.66، وشباب الأهلي 28.71، وبني ياس 28.90، وأخيراً الشارقة بمتوسط أعمار 29.03 سنة للاعب.

وصدرت الإحصائية عن الموقع العالمي لإحصائيات كرة القدم ((سي أي إيه أس))، وبعدما أجرى دراسة على 851 نادياً، بحثاً عن أكثر الأندية مشاركة بعناصر من اللاعبين الشباب في 53 مسابقة دوري وطنية، وبلغ متوسط الأندية التي تم تحليلها 27.24 سنة للاعب، بعدما تراوح متوسط أعمار اللاعبين من 20.97 عاماً لنادي أف كي مينسك البيلاروسي، إلى 32.12 عاماً لنادي إنديبندينتي بتروليرو البوليفي.

بينما تراوح متوسط أعمار اللاعبين على أرض الملعب في تشكيلات مباريات الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم، من 24.16 عاماً لنادي تولوز الفرنسي إلى 30.19 عاماً لنادي رايو فاليكانو الإسباني، مع العلم أن الدراسة تناولت أيضاً، الأندية الأكثر مشاركة بلاعبين تبلغ أعمارهم تحت 21 سنة، أغلب أوقات مبارياتها، وتصدرها نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، والذي يشارك بلاعبيه الشباب بنسبة 60.7% من زمن المباراة، وتلاه نادي نوردسيلاند بزمن 56.1%، ثم أياكس الهولندي ويشارك بتشكيلة من لاعبيه الشباب بنسبة 53.3% من عمر مبارياته هذا الموسم.

تحت 21

أما على صعيد دوري أدنوك للمحترفين، فيتصدر حتا قائمة الأندية الأطول وقتاً في الاستعانة بلاعبين تحت 21 سنة بنسبة 18.8% من زمن مبارياته الخمس الماضية من عمر المسابقة، ويليه اتحاد كلباء بنسبة 18.2%، وكل من الجزيرة وشباب الأهلي 17.2%، وخورفكان 9.4%، والإمارات 7.5%، والوصل 5.9%، والنصر 5.3%، وعجمان 5.5%، والبطائح 3.1%، والعين 2%، وبني ياس 0.3%، والشارقة 0%.

22 إلى 25

يتصدر حتا أيضاً، المشاركة بالفئة العمرية من 22 إلى 25 سنة بنسبة 37.1% من زمن مبارياته في الدوري هذا الموسم، ويليه الجزيرة 33.6%، البطائح 29.6%، والنصر 29.4%، والوحدة 29.2%، والإمارات 28.4%، وشباب الأهلي 28.2%، واتحاد كلباء 27.8%، والعين 27.2%، والشارقة 25.5%، وخورفكان 23.9%، وعجمان 21.9%، والوصل 19.8%، وبني ياس يشارك في هذه الفئة العمرية بنسبة 17.5% من مبارياته.

26 إلى 29

في حين، يتصدر البطائح المشاركة بلاعبين في الفئة العمرية من 26 إلى 29 سنة بنسبة 47.3% من زمن مبارياته هذا الموسم، ويليه عجمان 37%، وبني ياس 36.7%، والعين 33.4%، وخورفكان 30.4%، وكل من الوصل والشارقة بنسبة 29.9%، والنصر 25.9%، والوحدة 19.5%، واتحاد كلباء 18.8%، والإمارات 16.2%، وحتا 12.6%، والجزيرة 7.4%، وشباب الأهلي بنسبة 6.5% من زمن مبارياته.

فوق الـ 30

بالنسبة للفئة العمرية الأخيرة فوق 30 سنة، فيتصدرها الإمارات بالمشاركة بنسبة 47.9% من زمن مبارياته هذا الموسم، ويليه شباب الأهلي بنسبة 48.1%، وبني ياس 45.5%، والشارقة 44.6%، والوصل بنسبة 44.4%، والجزيرة 41.8%، والنصر 39.4%، والعين 37.4%، وخورفكان 36.3%، وكل من الوحدة وعجمان 35.6%، واتحاد كلباء 35.2%، وحتا 31.5%، والبطائح يشارك في هذه الفئة بنسبة 20% من زمن مبارياته في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم.

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