جابر محمد: 80 % من لاعبي «كرة الصالات» اعتزلوا اللعبة

أطلق جابر محمد حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة الصالات ونادي الحمرية حالياً ((النداء الأخير)) في محاولة منه لإنقاذ اللعبة من الصعوبات التي تواجهها وإعادة الاعتبار إليها، مشيراً إلى أن ما يقرب عن 80 % من اللاعبين اعتزلوا اللعب بسبب تجميد كرة قدم الصالات في الأندية الكبيرة مثل الوحدة والنصر وشباب الأهلي والظفرة والشارقة، معرباً عن تخوّفه من المصير المجهول الذي ينتظر اللعبة في حال استمرّ تجميدها في أندية أخرى وعدم عودتها إلى حضن الأندية الكبيرة.

دعم

وقال جابر محمد في تصريح لـ((البيان)): شهدت كرة قدم الصالات فترتها الذهبية في الإمارات قبل 10 سنوات وزاد الاهتمام بها بعد إدراجها في دورة ند الشبا الرياضية التي رفعت قيمتها وجعلتها واحدة من أهمّ الألعاب الرياضية خاصة أنها استقطبت عدداً من النجوم العالميين لكن ذلك لم يستمر طويلاً وسرعان ما تراجعت الأندية عن دعمها وقامت بحل اللعبة، ما دفع العديد من اللاعبين إلى الاعتزال.

وناشد حارس منتخبنا الوطني اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية من أجل إعادة كرة قدم الصالات إلى قائمة الألعاب في النسخة المقبلة حتى تستعيد اللعبة جانباً من إشعاعها ونجاحها السابق، وهو ما من شأنه أن يحفز الأندية على تبنيها من جديد، مشيراً إلى أن دورة ند الشبا الملاذ الأخير لاستعادة المكانة الحقيقية لكرة قدم الصالات.

تجربة طويلة

ويعدّ جابر محمد أحد أبرز لاعبي كرة قدم الصالات وهو صاحب تجربة طويلة عمراً (14 عاماً) لعب خلالها مع المنتخب الوطني وأكثر من نادٍ مثل شباب الأهلي والنصر والشارقة وحالياً الحمرية.

وأوضح جابر محمد أن حديثه عن مشكلات اللعبة وما تواجهه من مصير مجهول ينبع من حبه للرياضة وتسليط الضوء عليها بهدف تصحيح مسارها قبل فوات الأوان، مشيراً إلى أن حال كرة قدم الصالات لا يختلف كثيراً عن بقية الألعاب الجماعية التي دخلت في حالة موت سريري بعد أن تخلت العديد من الأندية عن أكثر من لعبة، وقال: الأندية لم تعد تهتمّ بالألعاب الجماعية بسبب كرة القدم، لقد كنت لاعباً في كرة اليد بشباب الأهلي ويحزنني ما وصلت إليه وضعية ألعاب مثل كرة اليد وكرة الطائرة وكرة السلة، والأمر سيكون له عواقب وخيمة في المستقبل لأن اللاعبين الناشئين أصبحوا ينفرون عن ممارستها.

وأضاف: أتمنى أن يلتفت اتحاد الإمارات لكرة القدم إلى كرة الصالات ويتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي لإعادة الإشعاع لهذه الرياضة ومنحها المكانة التي تستحق، لاسيما أنها تستقطب شريحة واسعة من الشباب.

جماهيرية

وشدد جابر محمد على ضرورة التنسيق بين اتحاد الكرة والمجالس الرياضية كافة في أبوظبي ودبي والشارقة من أجل إعادة اللعبة إلى حضن الأندية وأن تكون من الألعاب الرئيسية، مشيراً إلى أن الأندية تتحجّج بكونها لعبة لا فائدة منها ولكنها تناست أنها تغطي شريحة كبيرة من الشباب، وأضاف: أظهرت دورة ند الشبا الرياضية أن كرة قدم الصالات من الألعاب الشعبية، وتحظى بجماهيرية واسعة في الإمارات، لذا يجب استثمار هذا العامل وإعادة الاعتبار إليها.

وتابع: أتحدث من واقع الخبرة التي اكتسبتها في كرة قدم الصالات من خلال تجربة مستمرّة من 14 عاماً، وأنا من محبي اللعبة، وأتمنى أن تستعيد نجاحها السابق.

جهود

وأثنى حارس منتخبنا الوطني على جهود مجلس الشارقة الرياضي في الحفاظ على استمرارية اللعبة رغم تجاهل الأندية الكبيرة لها، وخص بالذكر عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، وقال: يد واحدة لا تصفق يجب تكاتف جميع الجهود من الاتحاد إلى المجالس والأندية من أجل إنقاذ اللعبة.

وصرح جابر محمد، أن المنتخب الوطني أكبر خاسر من تجميد اللعبة في أكثر من نادٍ، مشيراً إلى أن إقامة دوري من 6 أندية فقط يعد تحدّياً كبيراً ويشكل عائقاً أمام كل محاولات التطوير خصوصاً أن تواجد اللعبة يقتصر حالياً على أندية الشارقة في الوقت الذي تنتشر فيه مواهب كرة قدم الصالات في كل مناطق الدولة، وختم قائلاً: نحتاج إلى زيادة فرق كرة قدم الصالات وتطوير الدوري حتى يعود بالفائدة على المنتخب الوطني والارتقاء بمستواه للمنافسة على الصعيد الخارجي خليجياً وآسيوياً.

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