حمدان بن زايد: «ليوا الدولي» مقصد لمحبي التحدي والمغامرة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة بقصر النخيل، محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. واطّلع سموه خلال اللقاء على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بمهرجان ليوا الدولي ((تل مرعب 2024)) الذي يقام تحت رعاية سموه خلال شهر ديسمبر المقبل، وبتنظيم مشترك بين نادي ليوا الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وميرال.

تجهيزات

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، أهمية توفير كافة الإمكانات والتجهيزات لإنجاح مهرجان ليوا الدولي الذي يعد واجهة رياضية مهمة لمنطقة الظفرة وأصبح مقصداً لمحبي التحدي والمغامرة، ويسهم في دعم وترسيخ ثقافة الفعاليات والمهرجانات في منطقة الظفرة بمختلف مجالاتها.

ونوه سموه بأهمية استثمار النجاحات الكبيرة التي حققها المهرجان في دوراته السابقة كونه يعد فرصة من أجل دعم القطاع السياحي للمنطقة وجذب الزوار.

وثمن سموه الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا المنظمة للمهرجان وأعضاء مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي وكافة الرعاة والشركاء الاستراتيجيين في إنجاح الحدث.

حضور

وحضر اللقاء سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وأحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعود عبدالعزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، ومحمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لميرال، وعبدالله القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي.

جهود

يأتي تنظيم المهرجان تتويجاً للجهود المشتركة بين كلّ من نادي ليوا الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في شراكتهم الاستراتيجية الساعية إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي، كوجهة مفضلة أولى ورائدة عالمياً من خلال تسليط الضوء على مقوماتها السياحية والثقافية، وما تتفرد به من إمكانات داعمة لاستدامة الاقتصاد المتنوع ومكانتها كحاضنة للتراث والرياضات المحلية والعالمية المختلفة.

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