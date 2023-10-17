راشد بن حميد يستقبل رئيس «دولي الطب الرياضي»

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، البروفيسور فابيو بيجوزي رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي((FIMS))، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون وتفعيل الشراكات المثمرة في مجالات الطب الرياضي، وبحث استعدادات استضافة دبي للنسخة الـ38 من المؤتمر الدولي للطب الرياضي العام المقبل، بمشاركة 2000 خبير من جميع أنحاء العالم.

وتبادل الجانبان أطراف الحديث حول استعدادات تنظيم الحدث الطبي الدولي، الذي يقام للمرة الأولى على أرض دولة الإمارات؛ وما تم إنجازه منذ الإعلان عن فوز إمارة دبي باستضافة المؤتمر على هامش انعقاد النسخة الـ 37 للمؤتمر، التي أقيمت في المكسيك، خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، وشاركت فيه لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية.

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