«الأبيض» يفوز ودياً على لبنان استعداداً لتصفيات المونديال

واصل منتخب الإمارات ((الأبيض)) انتصاراته الودية، وحقق الفوز الثالث على التوالي مع مدربه البرتغالي باولو بينتو، أمام لبنان بهدفين مقابل هدف.

جاءت الأهداف الثلاثة من كرات ثابتة؛ حيث بدأ منتخبنا بالتسجيل عن طريق كايو كانيدو بعد 25 دقيقة، وأدرك كريم درويش التعادل في الدقيقة 33، واختتم سلطان عادل أهداف منتخبنا بضربة رأس رائعة محرزاً أول أهدافه مع المنتخب، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على استاد آل مكتوم بنادي النصر، في ختام ثالث محطات الإعداد للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027، واكتملت مجموعة الأبيض بتأهل نيبال واليمن، إضافة إلى البحرين، وستكون أولى مباريات الأبيض مع نيبال 16 نوفمبر المقبل في دبي.

استهل الأبيض المباراة بهجوم مكثف، قابله تكتل دفاعي من المنتخب اللبناني، ما أدى إلى الاعتماد على الكرات الثابتة، ومن إحداها رفع الغساني كرة على رأس كايو، فلم يتردد في تسديدها مسجلاً الهدف الأول بعد 25 دقيقة.

بعد تقدم الأبيض لجأ منتخب لبنان إلى الاعتماد على المرتدات، ومن كرة ركنية رفع حسن معتوق الكرة تهيأت إلى كريم درويش، الذي لم يتوان في تسديدها مدركاً التعادل بعد 33 دقيقة. وفي الشوط الثاني، سعى مدرب الأبيض باولو بينتو، لإيجاد حلول هجومية لفك التكتل الدفاعي اللبناني، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع حصل الأبيض على ركنية رفعها عبدالله رمضان لتجد رأس سلطان عادل الذي سدد محرزاً هدف الفوز.

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