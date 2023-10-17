أهل الصور !

الحياة التي نراها في الصور، صور الحياة التي يعيشها المشاهير والأثرياء ونجوم السينما، نمط الحياة في الأزمنة الماضية والتي تعرض في أفلام السينما، حياة الرفاهية والبذخ في إعلانات التلفزيون .. كل هذه الصور التي تتوالى على مخيلتنا والأفلام تعرض علينا ليل نهار ما هي إلا عملية غسل دماغ طويلة الأمد وممنهجة بشكل مدروس جداً .. فالإعلان يراد به أن يؤثر عليك وأن تصدق محتواه وأن تجري لاقتناء ما يتم الإعلان عنه بأكثر الطرق كذباً ومجافاة للحقيقة.

إن صور الثراء والبذخ وجزر الأحلام والطائرات، والنساء اللواتي يزيّن أغلفة المجلات والشباب الذين يحاكون جمال الصبايا، تعمل على تغيير برمجة وتوجهات الدماغ، ليقتنع الشخص البسيط العادي بأن الحياة الحقيقية ليست ما يعيشه، وأنها تلك التي تعرضها الصور والدعايات والإعلانات، وأن النساء هن هؤلاء الفاتنات، والرجال الحقيقيين هم هؤلاء الذين يملؤون الإعلانات ومقاطع الأغاني !! وبالفعل يقع الكثيرون في فخ الصورة ولا يتمكنون من المغادرة إلا وقد خسروا كثيراً !

بينما بقليل من التفكير نستطيع أن نفكك هذه الصورة البراقة الملونة، ونثبت كذبها وزيفها وزيف من يقوم بها، قليل من التفكير لكنه يحتاج إلى كثير من الوعي، فهذه ليست سوى صور موجهة ومصنوعة تقنياً بألف برنامج وبرنامج، لكي يبدو الأشخاص فيها بكل هذا اللمعان غير العادي، وغير الحقيقي، وهنا لا بد أن نتساءل ما شأننا نحن بأشخاص كهؤلاء ليسوا حقيقيين ولا يشبهوننا في شيء؟! خاصة ونحن نعرف الحياة ونعرف حقيقتها جيداً، وحقيقة من يعيشون معنا فيها، لماذا علينا أن نكون من سكان الصور إذن؟!

هل هناك من يقايضنا لأسباب لا نعلمها، فيسرق منا نعمة الرضا بالواقع في مقابل لوثة الخيال والأحلام والأمنيات البعيدة؟ هل هناك من يزور الواقع كي نرفضه ونركض نحو المجهول، مضحين بالاستقرار والهدوء والقناعة، أم أنه يدفعنا للهروب من الواقع نحو الخيال والأحلام والصور البهية باعتبارها طموحات مشروعة ؟!

في الصور يبدو كل شيء وكل إنسان جميلاً وسعيداً، وجديراً بالغبطة وعبارات الإعجاب .. فهل هو كذلك فعلاً وواقعاً ؟!