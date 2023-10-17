هل يصل إلى خط النهاية؟

سيعيد جو بايدن ترتيب أوراقه، فالمترشح المستقل لانتخابات الرئاسة ديمقراطي أباً عن جد، وكان يأمل أن يختاره حزبه بديلاً للرئيس الذي أتعبته سنوات السياسة والقيادة، ولكنه لم ينسحب، بل قال قبل بضعة أسابيع إن سنه يزيده حكمة، وسيسعى إلى ولاية رئاسية ثانية، فذهب روبرت كينيدي الابن إلى الاتجاه الآخر، ليدخل معترك الانتخابات بعيداً عن الإرث العائلي، مستقلاً، لاستحالة تحوله إلى جمهوري أو مصارعة مراكز القوى في حزبه، ذهب بعيداً فأحدث صدمة شديدة جعلت بايدن يبحث عن مسارات جديدة لتجميع الأصوات.

أما الطرف الآخر في اللعبة الانتخابية، ذلك المشاغب الذي لم ينس ثأره من نتائج انتخابات 2020 المشكوك فيها حسب قناعته، وهو دونالد ترامب، فقد أضاف إلى قوائم الاتهامات الموجهة إليه ومحاكماتها بنداً جديداً اسمه روبرت كينيدي، رغم أن ترامب كان إلى أيام قليلة يشيد بهذا الرجل ويمدحه، ولكنها السياسة التي يعرفها جيداً، فهو على قناعة تامة بأن المنافس الجديد سيسحب عدداً غير معلوم من مؤيديه!

إعلان روبرت كينيدي الترشح مستقلاً أشعل الحملات الانتخابية، وأحدث إثارة غير متوقعة، وهذا سيحفز المترددين من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، ولأن نسبتهم عالية ومؤثرة، فهي تقارب نصف من يحق لهم التصويت، شعر المتنافسان بشيء من الخوف، فالخطر يحيط بمكانة حزبي ((الحمار والفيل))، ولأنهما راسخان ضمن ((سراديب)) الدولة العميقة تصبح كل الاحتمالات متوقعة طوال المدة المتبقية على الانتخابات، والتي ستزيد شهراً فوق السنة، فقد نرى أسخن وأعتى المعارك الانتخابية في تاريخ الولايات المتحدة، وأحداث انتخابات 2020 ما زالت حية في الذاكرة الأمريكية والعالمية، حيث كاد المحتجون على النتائج أن يسقطوا الدولة بعد احتلالهم لمبنى ((الكونجرس)) وقاعاته.

قال روبرت كينيدي إنه يضم صوته إلى كل الأشخاص الذين سئموا، وكل الأشخاص الذين لديهم أمل، وذلك في بيانه الخاص بإعلان ترشحه مستقلاً. فهل يصل إلى خط النهاية؟!