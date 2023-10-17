القانون الدولي في مهبّ النزاعات

تثير وتيرة النزاعات المسلّحة المنتشرة في عدد من بقاع العالم عديد الإشكاليات والمخاطر في علاقة أساسها ضرورة حماية المدنيين غير المشاركين في هذه النزاعات.

ومنذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 الذي كان مصدر إلهام لعدد هامّ من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانوناً وإرسائه بالتالي القواعد والمبادئ العامة لهذه الحماية، جاءت اتفاقيات جنيف الأربع في 12 أغسطس 1949 لتؤثّث منظومة حماية تقي المدنيين ويلات الحرب، سواء تعلق الأمر بالحروب الدولية.

أو تلك غير الدولية، أو النزاعات التي تكون في إطار حقّ الشعوب في تقرير مصيرها، وهو حقّ تضمنه كما هو معلوم الشرائع الدولية، رغم أنّه يخضع على الأرض لموازين القوى وإلى مدى وجود توازن من عدمه في العلاقات الدولية، مثلما كان الشأن عقب الحرب العالمية الثانية.

وتكون الحرب دولية عندما تكون أطرافها دولتين فأكثر، فيما يعني النزاع المسلح غير الدولي حالات العنف التي قد تصل إلى مواجهات مسلحة طويلة الأمد على أراضي دولة ما بين القوات الحكومية وجماعة أو أكثر من الجماعات المسلحة المنظمة مهما كانت طبيعتها، أو بين تلك الجماعات مع بعضها البعض.

ويتدخل القانون الدولي الإنساني كعامل مكمّل للمنظومة التي أرست قواعد حقـوق الإنسان، وذلك لحماية الفرد في زمن الحرب والسلم، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان هما نظامان مختلفان لكنهما متكاملان، إذ يُعنيان بحماية أرواح الأفراد وصحتهم وكرامتهم، وتنطبق المنظومة الدولية لحقوق الإنسان في كل الأوقات، سواء في حالات السلم أو الحرب، فيما ينطبق القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة فقط.

ويوفر القانون الدولي الإنساني الحماية لمجموعة واسعة من الأشخاص والممتلكات خلال النـزاعات المسلحة. وتحمي اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية المرضى والجرحى والمنكوبين في البحار، الذين لا يشاركون في الأعمال المسلحة، وأسرى الحرب والأشخاص المحتجزين الآخرين، بالإضافة إلى المدنيين، وتمنع كذلك التهجير القسري وقطع أو إتلاف الوسائل الضرورية للحياة، وتعتبر ذلك من جرائم الحرب. ولا يقتصر القانون الإنساني الدولي على مجموعة القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاع المسلح على المدنيين والأشخاص الذين لا يشارکون النزاعات.

بل هو يشمل كذلك المقاتلين من الجانبين من خلال فرض قيود على أساليب الحرب وطرائقها. وتنظم اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية قواعد الحرب وحقّ الردّ والدفاع عن النفس في إطار ما يعرف بالقانون الدولي الإنساني، أي مجموعة القواعد الدولية التي تحدد ما يمكن وما لا يمكن فعله أثناء النزاع المسلح.

والفلسفة العامة للقانون الدولي الإنساني هي حماية المدنيين والمقاتلين في الحالات غير المشمولة بأيّ بروتوكول من بروتوكولات جنيف الأربعة، أو بأيّ اتفاق دولي آخر، وذلك من أجل وضعهم ((تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي.

كما استقر على ذلك العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام)). ولكن من المهمّ التنويه إلى أنّ هذا القانون الدولي الإنساني لا يكتسي الطابع الشمولي والعالمي، نظراً لكون ثلث الدول لا تلتزم حالياً بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977.

ورغم هذا النقص مثّل هذا القانون الدولي الإنساني مع ذلك خيمة وملجأ لحماية قانونية وأخلاقية نسبية للأطراف الضعيفة في الحروب والنزاعات وخصوصاً المدنيين. ولكنّنا نشهد اليوم محاولات محمومة من أجل نسف مقوّمات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في محاولة جادة لوضع الشرعية الدولية بين قوسين وإرساء منظومة قانونية بديلة تستجيب لموازين القوى الجديدة.

ونكاد نرى في الأفق تكريساً أبدياً لسياسة المكيالين في النزاعات، وفي الأفق أيضاً مساع محمومة لوأد المنظومة الحقوقية التي انبنت على القانون الدولي، وكذلك محاولات يائسة من أجل الإجهاز على حقّ الشعوب في تقرير مصيرها، بسبب أنّ بعض الجماعات الإخوانية ولأسباب قد تكون متعلقة بأجندات إقليمية معلومة انقادت إلى مغامرات انفرادية وغير محسوبة العواقب قوبلت في أغلب الأوضاع بردّة فعل وحشية وعقاب جماعي للشعوب.

ومقابل ذلك نكاد نرى في الأفق أيضاً عمليات تصدّ إقليمية ودولية لخلق حالة توازن جديدة في العلاقات الدولية، إن كان ذلك على مستوى اقتصادي أو سياسي، رغم أنّنا نخشى أن يكون ما ذهب إليه المفكر التونسي سليم اللّغماني من أنّ الغرب الليبرالي ((أعلن نهائياً حرب الحضارات ضدّ كلّ الحضارات الأخرى دون استثناء))، صحيحاً وصائباً.