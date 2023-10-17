الحياة الاقتصادية في الإمارات قديماً «1-2»

تدوين التاريخ الشفاهي في الإمارات، موضوع يحظى بأهمية قصوى لدى الكثيرين مؤسسات وأفراداً، فمادته لا نهاية لها، لارتباطها بحراك الإنسان ضمن المجموع البشري في المكان.

والتدوين، على ما أنجزه من خطوات لافتة حتى الآن، فإنه دائماً ما يحتاج لعمل دؤوب ومستمر، وتطوير لأدوات الاستقصاء، ورفع كفاءة جامعي التراث الميدانيين، كما الارتقاء بأساليب التدوين ومعالجته، فالتدوين الشفاهي أحد فنون كتابة التاريخ.

ترددتُ حين وقعت عيني على كتاب ضخم الحجم (800 صفحة)، في أن تكون مادته ممتعة، لأختاره وجبةً أسبوعية، وذلك لورود كلمة (الاقتصادية) في العنوان، فمن التجربة العملية، كلما لمحت كلمة اقتصاد، وجب عليّ استدعاء تركيز إضافي وحضور متّقد، كي أتمكن من ناصية المادة وأفهمها؛ فالاقتصاد، في أفضل الحالات، ليس مادة سهلة على الهضم ولكن خابت توقعاتي.

وفرحت لذلك، إذ اكتشفت العكس؛ فالكتاب (معجم الحياة الاقتصادية في التراث الإماراتي) ثري وممتع للغاية، لمؤلفيه الدكتور حمد بن صراي والباحث علي أحمد المغني، اللذين ذكرا بتواضع جم، أن الجهد البشري مهما بلغ من الإتقان والرصانة، يظل المنتج عرضة للنقد، واختلاف المهتمين في شأنه وذلك أمر طبيعي فنحن لا ندّعي الكمال، ولا نزعم أن نضفي على التراث حراستنا.

وفيما بدا إجابة عن سؤال عمّا يبحث الكتاب تحديداً وتفصيلاً، قالا إن معجمهما (الحياة الاقتصادية في التراث الإماراتي)، يأتي صدوره (2023-2022) ليسد نقصاً في المعلومات المتعلقة بالحياة الاقتصادية لمجتمع الإمارات قديماً، كونه موضوعاً لم يتم التطرق إليه من قبل، على النحو الذي أعدّاه به، من ناحية جمع المفردات ذات العلاقة بالحياة الاقتصادية، ومن ثم توثيقها علمياً بحسب الأصول.

وإضافة إلى ما يقدمه المعجم المذكور لأبناء الإمارات من ثراء في منحى اقتصادي تراثي مهم، فإنه يؤكد لهم - للأبناء - عمق التواصل وجذوره مع المحيط الخليجي، والقريب العربي، والجوارين الإفريقي والآسيوي، كونه محيطاً حيوياً جرى التعامل معه عشرات العقود.. للحديث بقية.