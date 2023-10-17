Wednesday, 18 October 2023 05:09 GMT

حدث وتاريخ .. 18 أكتوبر

10/17/2023 7:28:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

1801 الحملة الفرنسية على مصر بقيادة الجنرال جاك فرانسوا مينو تغادر الأراضي المصرية.

***

1804ميلاد راما الرابع، ملك مملكة سيام.

***

1898 الولايات المتحدة تحتل جزيرة بورتوريكو الواقعة في شمال شرق البحر الكاريبي.

***

1982 وفاة بيار منديس فرانس، رئيس وزراء فرنسا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN17102023000110011019ID1107260841

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث