حدث وتاريخ .. 18 أكتوبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
1801 الحملة الفرنسية على مصر بقيادة الجنرال جاك فرانسوا مينو تغادر الأراضي المصرية.
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1804ميلاد راما الرابع، ملك مملكة سيام.
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1898 الولايات المتحدة تحتل جزيرة بورتوريكو الواقعة في شمال شرق البحر الكاريبي.
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1982 وفاة بيار منديس فرانس، رئيس وزراء فرنسا.
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