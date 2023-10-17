عبدالله بن زايد ووزير خارجية إيرلندا يبحثان مستجدات المنطقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع في جمهورية إيرلندا، تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل توفير الحماية للمدنيين وتأمين المساعدات الطبية والإغاثية لهم عبر فتح ممرات إنسانية عاجلة.
وناقش الوزيران الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التطرف والعنف المتصاعد، والحفاظ على أرواح المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة. وأكد الجانبان أهمية العمل من أجل استعادة أمن واستقرار المنطقة.
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