عبدالله بن زايد ووزير خارجية إيرلندا يبحثان مستجدات المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع في جمهورية إيرلندا، تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل توفير الحماية للمدنيين وتأمين المساعدات الطبية والإغاثية لهم عبر فتح ممرات إنسانية عاجلة.

وناقش الوزيران الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التطرف والعنف المتصاعد، والحفاظ على أرواح المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة. وأكد الجانبان أهمية العمل من أجل استعادة أمن واستقرار المنطقة.

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