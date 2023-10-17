هجوم بروكسل.. مقتل المشتبه به بعد مطاردة مع الشرطة

قتل المشتبه به في الهجوم الذي شهدته بروكسل، بعد إصابته بنيران الشرطة، إثر مطاردة مكثفة في شوارع المدينة البلجيكية، حسبما أفاد الادعاء العام الفدرالي.

وقال المتحدث باسم الادعاء العام الفدرالي، إريك فان دويس، إن عناصر من الشرطة ((أطلقوا النار)) لدى اعتقال الرجل في حي شيربيك في بروكسل، بعد مطاردة للقبض عليه.

ومساء الاثنين قُتل سويديان في شمال بروكسل برصاص مسلح، أطلق النار عليهما، ولاذ بالفرار على دراجة نارية، في هجوم وصفه رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، بـ((الاعتداء الجبان))، داعياً مواطنيه إلى وحدة الصف ((في مكافحة الإرهاب)).

ويتولى التحقيق في الهجوم، مكتب المدعي العام الفدرالي البلجيكي المسؤول عن قضايا الإرهاب، وقال دي كرو، في وقت سابق: إن المشتبه به من أصول تونسية يقيم في بلجيكا بشكل غير قانوني.

من جانبه قال وزير العدل البلجيكي، فنسنت فان كويكنبورن: إن طالب اللجوء أدين في تونس ((بجرائم تتعلق بالقانون العام))، لكن لم يُبلّغ عنه بوصفه يمثل خطراً إرهابياً، وفي فيديو آخر ظهر القاتل، الذي يرتدي سترة برتقالية، وعلى كتفه سلاح أوتوماتيكي، وقد فر على دراجة نارية، بعد فعلته التي ارتكبها قرب أحد المباني في العاصمة، وفق ما أفادت صحيفة ((هيت لاتست نيوز)).

وحصل إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية، قبيل مباراة بين منتخبي بلجيكا والسويد، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024 بكرة القدم.

وبحسب وسائل إعلام عدة فإن ضحيتي إطلاق النار، الذي استخدم فيه المهاجم سلاحاً أوتوماتيكياً، هما مشجعان سويديان.

يذكر أن بروكسل كانت شهدت هجومين انتحاريين، استهدفا مطار زافينتيم، ومحطة لقطارات المترو في 22 مارس الماضي، وأوقع الهجومان حينها 35 قتيلاً، بحسب حصيلة جديدة، أعلنتها محكمة الجنايات، التي تحاكم مرتكبي هذه الهجمات الانتحارية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز