حراك لبنان في ذكراه الرابعة: أزمة مستمرة ومخارج مفقودة

استذكر لبنان، أمس، حراك 17 أكتوبر 2019، مع ما حمله من متغيرات وفرضه من وقائع، وهو الذي جمع تحت لوائه أطياف الشعب اللبناني كلّها دون استثناء، متجاوزاً حدود المناطق والطوائف والمذاهب، التي لطالما باعدت بين اللبنانيين.

وبعدما هددت مرابع سياسية ومضارب حزبية، حلّت الذكرى الرابعة لـتظاهرات ((حراك 17 أكتوبر))، التي تفجرت تحت وطأة انهيار مالي واقتصادي واجتماعي لم يعرف لبنان مثيلاً له منذ نشأته وفي تاريخه.

وذلك من دون تبدّل في الصورة، لا بل جلّ ما حصل هو إلقاء البلد في حلبة يصارع فيها نفسه بحثاً عن مخارج مفقودة: سلطة تعيش مأزقها السياسي الكبير، ومحتجون في المقابل لا يزالون يرددون من حين إلى آخر شعاراتهم ذاتها، ضد الفساد والفاسدين والمفسدين. أما البلد، فلا يزال ((واقفاً)) بين متراسين: متراس سلطة متمسكة بنفسها وامتيازاتها، ومتراس حراك شعبي متقطع، ماضٍ قدماً في التصعيد في وجهها لإسقاطها.

تعدد الأسماء

تعدّدت الأسماء، والتغيير واحد في حسابات من استفاقوا، في ذاك الخميس من أكتوبر عام 2019، على ضيق ويأس وانسداد أفق وتفشٍّ مطرد للمشكلات والمآسي والأزمات. يومها، كانت الضريبة المقترحة على تطبيق ((واتساب)) الشرارة التي أطلقت الغضبة الاحتجاجية، في مشهد أرعب سلطة الأمر الواقع، بما فيها ومن فيها.. ومنذ انطلاق شرارتها، لا شيء استفزّ الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان أكثر من شعار ((كلّن يعني كلّن))، الذي شكّل أيقونة هتافات الانتفاضة بامتياز، منذ أول أحد تلا انطلاقتها. والشعار صدر من معاناة شعب أتعبه فساد الأحزاب والتيارات السياسية التي استرسلت في المحاصصة وتقاسم ((قالب الجبنة)).

وبعد مرور 4 أعوام على انطلاقتها، وفيما تتناقض الرؤى اللبنانية وتنقسم بحدّة حيال هذه الانتفاضة، وما أحدثته في المسار الداخلي على امتداد هذه الأعوام، وما أخفقت فيه إخفاقاً مشهوداً أيضاً، إلا أن الأكيد، بحسب تأكيد مصادر من قواها لـ((البيان))، أن ((شعلة 17 أكتوبر)) التي أضيئت قبالة مرفأ بيروت المنكوب هي إشارة إلى استمرار الحراك، وإلى أن التغيير لم يعد أمراً غير قابل للتحقيق ومصيراً يهرب منه البعض إلى الأمام، ولا مردّ له بأي فرصة لاختراق الانسداد الذي يواجهه وإنجاز استحقاقه.

ووسط رتابة الانتظار وتواصل تسجيل المواقف السجاليّة حيال الأزمة، وفي انتظار تحديد البوصلة الرئاسية في المرحلة المقبلة، سواء لناحية تمديد الدوران في الحلقة المفرغة، أم التمهيد لخرق ما، فإن ثمّة كلاماً عن أن ما تسعى إليه قوى الداخل والخارج هو محاولة تلمّس المسار الرئاسي ومآلاته، إما اتفاقاً أو فراغاً مديداً.

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