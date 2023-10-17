تحايل حوثي جديد على استحقاقات السلام

بعد أن أفشلوا كل جهود إحلال السلام في اليمن، ذهب الحوثيون نحو التحايل على استحقاقات السلام بإعلان ما أسموها مبادرة لتشكيل إدارة مشتركة لمحافظة تعز التي يحاصرون عاصمتها منذ ثمانية أعوام، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية مناورة ومحاولة للهروب.

وفي محاولة لتبييض جرائمها بحصار مدينة تعز منذ بداية حربهم عليها في نهاية عام 2014، ذهب الحوثيون إلى الضاحية الشرقية للمحافظة والتي تخضع لسيطرتهم، وقدموا تبريرات غير منطقية لاستمرار حصارهم للمدينة واستهدافها، وقالوا إنهم يقترحون تشكيل إدارة مشتركة للمحافظة كلها، بعد أن رفضوا كل المقترحات التي وضعتها الأمم المتحدة لإنهاء الحصار وفتح الطرقات وإنهاء معاناة نحو ثلاثة ملايين هم سكان المحافظة.

التزامات

مسؤول يمني كبير سخر في تصريح لـ((البيان)) من المقترح وأكد أن هناك التزامات واضحة على الحوثيين بموجب اتفاق الهدنة الذي رعته الأمم المتحدة وبدأ سريانه منذ أبريل 2022، وتنص على فتح الطرقات إلى مديرة تعز في مقابل تخفيف الجانب الحكومي القيود المفروضة على موانئ الحديدة وتشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء، وهو ما تم حيث التزمت الحكومة بما عليها ويرفض الحوثيون حتى اليوم تنفيذ ما عليهم.

ووفق ما ذكره المسؤول اليمني فإنه ومع التقدم الذي كان أحرز في سبيل التوصل إلى اتفاق سلام، يلجأ الحوثيون إلى التصعيد العسكري كما حدث مؤخراً من استهداف مواقع القوات الحكومية أو التحايل على استحقاقات السلام بمثل هذه المقترحات غير الواقعية.

هذا التحايل الحوثي جاء متزامناً مع تأكيد برنامج الأغذية العالمي أنه خفض الحصص الغذائية لنحو 13 مليون شخص بنسبة 41 في المئة من سلة الأغذية القياسية. بسبب النقص الحاد و المستمر في التمويل، وقال إنه اضطر إلى تحويل أكثر من 900 ألف مستفيد من المساعدات الغذائية النقدية إلى المساعدات العينية بدءاً من دورة التوزيع الرابعة.

ونبه البرنامج إلى أنه من الممكن أن يؤثر المزيد من التخفيضات في المساعدات على نسبة كبيرة من السكان ما لم يتم تأمين تمويل إضافي عاجل.

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