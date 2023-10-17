الإمارات تعرب عن خيبة أملها لفشل مجلس الأمن في وقف إطلاق نار إنساني بغزة

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خيبة أملها لفشل مجلس الأمن الدولي، فجر أمس، في اتخاذ قرار بوقف فوري لإطلاق النار للاحتياجات الإنسانية.

وفي بيان الدولة أمام المجلس، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبعثة الدولة، أكدت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة، أن مشروع القرار الذي قدمه الوفد الروسي يستجيب للاحتياجات الإنسانية المحددة، ولهذا جاء تصويت الإمارات لصالحه، إذ إن الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية، تشكل ضرورة ملحة.

وقالت نسيبة إن واقع غزة كأحد أكثر الأماكن بؤساً على وجه البسيطة سبق وبمدة طويلة، هجمة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والتي لا يمكن تبريرها، حيث أدان جميع أعضاء مجلس الأمن القتل العشوائي للمدنيين الإسرائيليين الأبرياء، واحتجاز 199 منهم كرهائن، بمن فيهم الأطفال.

وإذ نوهت بأن ((حماس)) لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا سكان غزة الذين يعانون أشد المعاناة، قالت إنه في يناير من هذا العام، أشار تقييم الأمم المتحدة للاحتياجات الإنسانية في غزة إلى أن بقاء مليون و300 ألف شخص (في غزة) على قيد الحياة مرتبط بحصولهم على المساعدات، وقد كان نصف هذا العدد من الأطفال.

فيما صُنف ما يقارب الستين بالمائة من هذه الاحتياجات ما بين الشديدة والكارثية. أما في العقد الماضي وحده، فقد عاش سكان غزة ثلاث جولات من العنف في هذا الصراع الممتد مما أفقد أطفال غزة الأمل.

وقالت لانا نسيبة إنه ((كان هذا توصيف الكابوس الذي تعيشه غزة قبل 10 شهور من استشراء الحرب، واليوم، يواجه المدنيون فيها مرة أخرى حرباً مدمرة، بلا ملجأ ليفروا إليه من ويلاتها)).

وأشارت إلى أن غزة محاصرة ويتعذر فيها الحصول على الوقود أو الكهرباء أو الغذاء أو الماء، أو الإمدادات الطبية، ويعتمد فيها مليونا إنسان على خط أنابيب واحد للمياه، حيث انعدام الكهرباء شلَّ العمل في محطات التحلية الثلاث.

ودعت نسيبة المجتمع الدولي إلى أن يدرك أن الدعوة إلى إجلاء أكثر من مليون شخص بلا مأمن ليقصدوه ولا مساعدة، مطلب لا يمكن تبريره أو تحقيقه، ويتعين على المجلس العمل بما يتجاوز الإدلاء ببيانات، بحيث يكون قادراً على الالتقاء حول الحاجة إلى حماية جميع المدنيين، والإفراج غير المشروط عن الرهائن كافة، وتوفير المساعدة الإنسانية.

وشددت نسيبة على أنه على مجلس الأمن الإجماع حول أمرين: التمسك بالقانون الإنساني الدولي ورفضه للهجمات العشوائية وعدم تبريرها، وإنهاء دوامة العنف، واستشهدت بكلام الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش الذي قال إن ((الحياة التي لا تُعرّف إلا بضدّ هو الموت.. ليست حياة)).

مجلس الأمن

ورفض مجلس الأمن الدولي فجر أمس مشروع قرار اقترحته روسيا لإرساء هدنة ((إنسانية)) بين إسرائيل وحركة حماس.

وصوّتت لمصلحة مشروع القرار الروسي خمس دول بينها (روسيا والصين والإمارات)، بينما صوّتت ضدّه أربع دول (الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان)، في حين امتنعت ستّ دول عن التصويت.

وحذّر الدبلوماسي الروسي من أنّ بلاده ((تشعر بقلق بالغ إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، والخطر الكبير للغاية المتمثّل في توسّع الصراع)) إلى المنطقة بأسرها.

حل الدولتين

وفي بيان آخر لوفد الإمارات حول حل الدولتين، أكدت فاطمة الحمادي على أهمية الوقف الفوري للأعمال العدائية وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، وأعربت ((عن بالغ أسفنا وتعازينا للخسائر في أرواح المدنيين في ظل الأوضاع الحالية الخطيرة، ونشدد على قلقنا العميق إزاء التصعيد)).

كما أعربت عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، وحرمان المدنيين، ومنهم الأطفال، من الاحتياجات الضرورية للبقاء على قيد الحياة.

وأكدت الحمادي أنه ((إيماناً بدورها الفاعل ونهجها الأصيل في مد يد العون تعهدت دولة الإمارات الأسبوع الماضي بتقديم مساعدات عاجلة بمبلغ عشرين مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقامت بمد جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى لبنان ومصر، وأطلقت كذلك حملة (تراحم) لدعم أهل غزة في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

وفي هذا السياق، نقدم تعازينا لعائلات ضحايا موظفي الأونروا في غزة، الذين قتلوا خلال تأديتهم لواجبهم النبيل من أجل الإنسانية.

دعم ثابت

وأكدت أن هذه الجهود الإنسانية هي امتداد لدعم الإمارات الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني على امتداد العقود الماضية، حيث ساهمت بلادي، خلال الفترة من 2016 إلى 2023، بأكثر من 757.62 مليون دولار. كما تلقت ((الأونروا)) أكثر من 180.1 مليون دولار أمريكي.

وبالإضافة لذلك قدمت الإمارات إلى الأونروا مبلغ 35 مليون دولار لدعم مخيم جنين وقطاع التعليم في القدس الشرقية، بالإضافة إلى تخصيص 25 مليون دولار لمستشفى المقاصد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وشددت الحمادي -في بيان الدولة- على أن الإمارات تؤكد التزامها بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، للتوصل إلى حل سلمي، وعادل، ودائم وشامل يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

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