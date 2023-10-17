مئات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي على مستشفى في غزة

شهد قطاع غزة، أمس، تصعيداً غير مسبوق في القصف الإسرائيلي، في اليوم الحادي عشر للحرب، كان أبرزه استهداف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) موقعاً مئات القتلى والجرحى.

وأدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وشددت وزارة الخارجية على ضرورة الوقف الفوري للعنف وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، مشددة على أهمية أن ينعم المدنيون من كلا الجانبين بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي، والمعاهدات الدولية التي تحمي المدنيين وحقوق الإنسان وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

وقف فوري

ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.

ودعت الإمارات وروسيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وذلك في أعقاب الغارة على مستشفى المعمداني في غزة.

من جهته قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر منصة «إكس»: «المأساة الإنسانية والمشاهد المروّعة للأبرياء نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المدان للمستشفى المعمداني في غزة تؤكد أولوية تجنيب المدنيين ويلات الحرب واحترام القانون الإنساني الذي يكفل حمايتهم». وأضاف: «نترحم على أرواح الشهداء ونجدد ضرورة وقف العنف وإراقة الدماء في ظل مشاهد الدمار المتكرر يومياً».

500 قتيل

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 500 شخص على الأقل في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي العربي في القطاع.

وأفادت الوزارة في بيان، بسقوط 500 من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى في وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك مئات آخرين تحت الأنقاض. ولا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق متفرقة في غزة. وفي وقت سابق، ذكر المكتب الإعلامي في غزة أن عدد قتلى الأطفال، نتيجة هجمات إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر، ارتفع إلى 940 والنساء إلى 1032، من بين أكثر من 3000 قتيل، إضافة إلى أكثر من 12500 جريح.

قصف مدرسة

وقبل قصف المستشفى، قتل ستة أشخاص على الأقل نزحوا إلى مدرسة تابعة للأمم المتحدة في غزة، بحسب ما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا). وقالت الوكالة في بيان «قتل ستة أشخاص على الأقل عندما قصفت مدرسة تابعة للوكالة في مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع»، وأكدت «هذا أمر مشين ويظهر مرة أخرى استخفافاً صارخاً بحياة المدنيين».

كما قتل 14 شخصاً من أفراد عائلة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في ضربة جوية إسرائيلية. وذكرت وزارة الداخلية في غزة أن العديد من الأشخاص أصيبوا في الضربة الجوية. وفي حين قال مسؤول إسرائيلي كبير أمس، إن إسرائيل هاجمت نحو 5000 هدف لحركة حماس في غزة منذ 7 أكتوبر، واصل المسلحون الفلسطينيون في غزة إطلاق الصواريخ على العديد من المدن في إسرائيل، بما فيها تل أبيب.

الجبهة الشمالية

في الأثناء، قالت مصادر أمنية في لبنان إن العنف تصاعد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد مقتل خمسة من عناصر حزب الله خلال عمليات ضد إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل أربعة حاولوا عبور السياج الحدودي وزرع عبوة ناسفة.

وأكد حزب الله مقتل خمسة من مقاتليه، وأعلن أنه نفذ هجمات شملت هجوماً بصواريخ موجهة على مركبة للجيش الإسرائيلي في بلدة المطلة الحدودية، وردت إسرائيل بقصف عنيف على البلدات اللبنانية القريبة من الحدود.

وقال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب خلال مؤتمر صحافي مشترك في بيروت مع نظيره التركي هاكان فيدان، إن الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان «تصب الزيت على النار». وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت، «يتعين على لبنان أن يسأل نفسه ما إذا كان يريد المخاطرة بمستقبله من أجل حماس».

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