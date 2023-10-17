مسبار الأمل يلتقط صوراً ثلاثية الأبعاد للقمر «ديموس»

كشف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ ((مسبار الأمل))، أن كاميرا الاستكشاف الرقمية التقطت مؤخراً، مجموعة من الصور فوق القمر ((ديموس))، وذلك من على ارتفاع نحو 400 كيلومتر.

حيث كانت المدة الزمنية القريبة، التي تفصل فترة التقاط هذه الصور نحو صورة واحدة كل دقيقة، فيما سمح ذلك بالحصول على مشاهد ثلاثية الأبعاد للقمر، والذي يتميز بصغر حجمه وشكله غير المنتظم.

بيانات مهمة

ومنذ بداية 2023 تم توجيه مسبار الأمل للتحليق حول القمر ((ديموس))، حيث تم التقاط صور عديدة قدمت بيانات مهمة، تضاف إلى بعض عمليات الرصد المتفرقة التي جرت للقمرين الخاصين بالمريخ ((فوبوس))، و((ديموس))، خلال الأعوام الخمسين الماضية.

وانتقل المسبار إلى مدار جديد يسمح برصد غير مسبوق للقمر ((ديموس))، أصغر قمري المريخ، مع سلسلة من التحليقات القريبة من مداره بنحو 150 كيلومتراً، حيث يعد قمر ((ديموس)) الأقل رصداً وفهماً بين قمري المريخ، على العكس من شقيقه ((فوبوس))، الذي حظي بعدد كبير من الملاحظات منذ رصده لأول مرة عام 1969، ويتميز ((ديموس)) بمدار أوسع من شقيقه، حيث يكمل مداره حول المريخ مرة كل 30 ساعة.

صورة طيفية

وحلّق مسبار الأمل، للمرة الأولى بجوار قمر ((ديموس))، في نهاية يناير وبداية فبراير 2023، حيث تمت عمليات معايرة الأدوات لدعم الحصول على صور وملاحظات عالية الوضوح والدقة، بأجهزته الثلاثة، وهي كاميرا الاستكشاف الرقمية، والمقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء، والمقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية.

ونجح المسبار بالتقاط أول صورة طيفية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى والمتطرفة لقمر ((ديموس)) التي أسهمت في التعرف إلى تكوين السطح والعوامل الجوية الفضائية، بواسطة المقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية، الأكثر حساسية للمدار حول الكوكب الأحمر.

سلسلة مناورات

ونفذ مسبار الأمل في مارس الماضي سلسلة متكررة من المناورات القريبة من قمر الكوكب الأحمر الخارجي ((ديموس)) منذ بداية عام 2023، باستخدام كاميرا الاستكشاف الرقمية، وذلك من أجل جمع العديد من الصور خلال المرور بجانب القمر، وأسهم ذلك في الحصول على بيانات عالية الجودة، تضاف إلى الملاحظات التي حصلت عليها المركبات الفضائية الأخرى على مدار الخمسين عاماً الماضية.

ويمتلك كوكب المريخ، قمرين هما ((فوبوس)) و((ديموس)) وكلاهما أقمار صغيرة غير منتظمة الشكل؛ حيث يدور ((ديموس)) حول المريخ كل 30 ساعة، وبالنظر إلى الندرة النسبية لتحليق المركبات الفضائية بالقرب من الأقمار المريخية، فإن الملاحظات الجديدة لمسبار الأمل تقدم فرصة للحصول على معلومات جديدة حول طبيعة القمر.

وجاء تمديد مهمة مسبار الأمل بعد مرور عامين على بدء المهمة العلمية، لتعكس كفاءة كبيرة للأجهزة العلمية الخاصة به، والذي أتاح فرصة فريدة لوضع مستهدفات علمية جديدة للمهمة، وهي التموضع في مدار جديد يسمح برصد غير مسبوق للقمر ((ديموس))، أصغر قمري المريخ، حيث أسهم التغيير الطفيف لمداره، في رصد القمر إلى جانب استمرار مهمته في جمع البيانات حول الغلاف الجوي للمريخ.

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