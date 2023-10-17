محمد الشرقي يطلع على خطط «الاتحاد للماء والكهرباء»

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية مواكبة التطورات في كافة مجالات خدمة أفراد المجتمع وتحسينها بشكلٍ مستمر.

مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة نحو تبنّي أفضل المعايير في توفير الطاقة واتباع نمط حياة مستدام يدعم محاور التنمية الشاملة للدولة.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه، في مكتبه بالديوان الأميري، المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على مشاريع ومبادرات الاتحاد للماء والكهرباء، وخططها الاستراتيجية في تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

كما اطلع سموّه، على أفضل الممارسات المتّبعة، والمشاريع الحالية والمستقبلية، في مجال خدمات الكهرباء والماء التي تدعم متطلبات البنية التحتية في الدولة، وإمارة الفجيرة، وتسهم في رفع الوعي المجتمعي تجاه البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين جودة حياة الأفراد.

وثمن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود الاتحاد للماء والكهرباء عبر مبادراتها وخدماتها المجتمعية، وتوجّهاتها الاستراتيجية كشريكٍ فاعل في دعم الجهود الوطنية نحو مجال العمل البيئي والمناخي في الدولة.

إلى ذلك، استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري - كلاً على حدة - أنطوان ديلكور سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، وفيصل نياز ترمذي سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة. ورحّب سموّه بالسفيرين اللذين قدما للسلام على سموّه، متمنياً لهما دوام التوفيق في أداء مهام عملهما.وجرى في اللقاءين استعراض العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

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