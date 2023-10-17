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«تنفيذي الشارقة» يشكل لجنة فاقدي الرعاية الاجتماعية

10/17/2023 7:28:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس خلال اجتماعه جملةً من موضوعات العمل الحكومي في إمارة الشارقة والتي تضمنت متابعة سير العمل في الدوائر والهيئات الحكومية، والاطلاع على مستجدات العمل في مشروعات البنية التحتية، والمقترحات الحديثة لتطوير الأنظمة التشريعية والإدارية بما يواكب التقدم الذي تحققه الإمارة في كافة المجالات.

وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية، ونص القرار على أن تُشكل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية برئاسة القاضي سالم علي مطر الحوسني، وعضوية اللواء سيف محمد الزري الشامسي، نائباً للرئيس، المحامي العام الأول أنور أمين الهرمودي، عضواً، الدكتور عبد الله سليمان الكابوري، عضواً، موضي بنت محمد الشامسي، عضواً، محمد عبدالله الزرعوني، عضواً، العميد جمال فاضل العبدولي، عضواً، عفاف إبراهيم المري، عضواً ومقرراً.

وتكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، وتستمر اللجنة في تصريف أعمالها لدى انتهاء مدتها إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

واستمراراً لجهود الإمارة في الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بما يسهم في استدامتها اعتمد المجلس مقترحاً لتطوير إجراءات استخدام الموارد الطبيعية بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

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