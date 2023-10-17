وفد حكومة الإمارات يبحث مع رئيس وزراء كازاخستان تعزيز التعاون في تطوير العمل الحكومي

بحث عليخان إسماعيلوف رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، مع معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات تطوير وتحديث العمل الحكومي، ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي إماراتي إلى العاصمة أستانا.

وقال عليخان إسماعيلوف: ((تعمل جمهورية كازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعاون بينهما في مجال الإدارة والتحديث والعمل الحكومي، في إطار تنفيذ مذكرة التعاون التي تم توقيعها بين حكومتي البلدين في شهر فبراير الماضي ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي)).

وأضاف: ((نثمّن هذه الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل الحكومي، ونتطلع لمزيد من التعاون لتطويرها وتحسين كفاءة المنظومة الحكومية لدينا بالاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات في العمل الحكومي لدولة الإمارات)).

قصص النجاح

وأكد معالي محمد القرقاوي حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز التعاون والتبادل المعرفي ومشاركة قصص النجاح، بما يسهم في تطوير العمل الحكومي على أسس التميز وجودة الأداء والكفاءة والتحديث المستمر، لتمكين الحكومات من المشاركة الفاعلة وتبادل المعرفة لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات.

وقال معاليه إن حكومتي الإمارات وكازاخستان تسعيان من خلال التعاون الثنائي في التحديث الحكومي، إلى تعزيز الشراكة في تطوير نموذج مستقبلي للعمل الحكومي محوره جودة حياة المجتمع، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات تؤمن بأن تعزيز التعاون الدولي، هو المحرك الأساسي لأي جهد تطويري هادف.

وشهدت زيارة الوفد الإماراتي الإعلان عن تفعيل 6 محاور جديدة للتعاون بين حكومتي الإمارات وكازاخستان، تشمل؛ الأداء الحكومي من خلال تطوير آليات مبتكرة لمتابعة وقياس الأداء، والتحول الرقمي من خلال مشاركة الخبرات وإطلاق المبادرات المشتركة الهادفة لتسريع التحول الرقمي الحكومي، وبناء القدرات وتأهيل الكوادر الحكومية والقيادات وتزويدها بمهارات المستقبل، والسياحة من خلال تعزيز الشراكة البناءة في تطوير هذا القطاع الحيوي وتنشيط السياحة بين البلدين، والذكاء الاصطناعي عبر مشاركة قصص النجاح والنماذج المبتكرة لتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.

والبرمجة من خلال تطوير قدرات أفراد المجتمع في مجالات البرمجة بما يمكنهم من المشاركة في صناعة المستقبل. يذكر أنه تم الإعلان عن التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وكازاخستان، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، حيث وقع محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء اتفاقية التعاون مع غاليمجان قويشيبايف نائب رئيس الوزراء رئيس مكتب حكومة جمهورية كازاخستان.

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