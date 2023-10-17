سالم القبيسي مدير وكالة الفضاء لــ«البيان »: الإمارات ترسم مستقبل الفضاء باستكشاف حزام الكويكبات

أكد سالم بطي القبيسي مدير وكالة الإمارات للفضاء، أن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات تمثل أول مهمة من نوعها على الإطلاق لدراسة سبعة كويكبات في حزام الكويكبات الرئيس، وتعد المشروع الإماراتي العلمي الأكثر تقدماً وطموحاً.

وقال، في حوار لـ((البيان))، إن المهمة ستسهم في توفير مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات العلمية القيمة للمجتمع العلمي الدولي، والتي ستساعد على تعميق فهمنا خواص الكويكبات وأصولها وتكوينها وتطورها وفتح آفاق جديدة لفهم أكثر عن تشكيل نظامنا الشمسي.

وأشار إلى أنه سيكون للمهمة تأثيرا كبيرا في مستقبل قطاع الفضاء في الدولة والمنطقة، ومن شأنها تسريع تطوير قطاع الفضاء الخاص في الإمارات والقدرات الوطنية في مجالات الابتكار والتطوير التكنولوجي المتقدم، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية والاستثمار المحلي في قطاع الفضاء.

دعم

وقال إن من بين جهود الوكالة لتعزيز مستقبل قطاع الفضاء وتحويل الإمارات إلى حاضنة عالمية للفضاء، دعم البحث والتطوير والاستثمار في المشروعات الابتكارية والتكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى التعليم والتدريب وتطوير كفاءات محلية مؤهلة في مجال الفضاء عبر توفير برامج تدريب وتعليم متخصصة مثل ورش العمل الفضائية. مشيرا الى اطلاق برنامج ((مناطق الفضاء الاقتصادية)) لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتحفيز اقتصاد الفضاء الوطني .

كفاءات

وعن جهود الوكالة لاستقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية في قطاع الفضاء أوضح مدير وكالة الإمارات للفضاء، أنهم يولون جذب وتطوير الكفاءات والكوادر الوطنية وتمكينهم في مجال الفضاء، اهتماماً كبيراً، عبر برامج التدريب والتأهيل المتخصصة التي تجمع بين العملي والنظري، إلى جانب التوسع في الشراكات مع المؤسسات التعليمية ووكالات الفضاء العالمية.

مبادرات

وفي ما يخص أهم مشروعات الوكالة ونتائجها وتأثيراتها المعرفية أوضح القبيسي، أنهم أطلقوا في الفترة الماضية العديد من المشروعات والمبادرات الكبيرة والمتفردة، إضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات، ومجمع البيانات الفضائية، الذي يعد منصة رقمية لجمع وتوفير البيانات الفضائية، للعلماء والباحثين والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة وأفراد المجتمع، بهدف تطوير برمجيات وإيجاد حلول لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية.

وبين أن المشروع يعد أحد المشروعات التحولية، التي تتميز بتحقيق أثر كبير في كل القطاعات، ضمن فترات زمنية قصيرة، إضافة إلى ((منصة تحليل البيانات الفضائية))، المختصة برصد الأرض والاستشعار من بُعد، فضلاً عن برنامج ((ساس)) للتطبيقات الفضائية والذي يتضمن العديد من المبادرات والتحديات.

ريادة

وذكر مدير وكالة الإمارات للفضاء أن مشروع القمر الاصطناعي العربي 813 يسير وفقاً للجدول الزمني المحدد مع شريكهم في المشروع، المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات، ومن المتوقع إطلاقه في نهاية سنة 2024، وسيركز على تطبيقات الاستشعار من بُعد وتحليل الظواهر البيئية الجوية والأرضية، التي تشمل ما يرتبط بالغلافين الجوي والأرضي.

وأردف إن المشروع يعد الأول من ناحية التعاون مع الدول العربية، بقيادة دولة الإمارات، فيما يأتي ذلك في ظل توجيه وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن المشروع هدية للمجموعة العربية للتعاون الفضائي في مؤتمر الفضاء العالمي (أبوظبي، مارس 2019) بمناسبة توقيع ميثاق تأسيس المجموعة العربية للتعاون الفضائي.

وأكد أنهم يؤمنون في وكالة الإمارات للفضاء، بأن تطوير قطاع الفضاء الوطني يكون أسرع عبر التوسع في العلاقات الاستراتيجية والتعاون الإقليمي والدولي والمبادرات المشتركة.

مكانة

وبين أنهم يعملون على تنظيم الفعاليات والمعارض المتخصصة في الفضاء لترسيخ مكانة الدولة في قطاع الفضاء إقليمياً وعالمياً وتعزيز التبادل المعرفي، إضافة إلى توفير مساحات للقطاع الخاص للترويج للخدمات والتطبيقات الفضائية الوطنية.

وبخصوص رؤيتهم ومستهدفاتهم لإسهام قطاع الفضاء في الاقتصاد الوطني، أفاد القبيسي بأنه من المهم أن يتم تحقيق التوازن بين الاستثمارات والعائدات المتوقعة، ومن ثمّ يمكن لقطاع الفضاء أن يسهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الوطني، ولكن تحديد نسبة محددة لهذا الإسهام يتطلب دراسات وتحليلات اقتصادية معمقة، وقد تكون متغيرة على مر الزمن حسب تطور قطاع الفضاء واقتصاد الدولة.

وقال إن ذلك يعتمد على عدة عوامل، ومنها حجم الاستثمارات ودعم المشروعات والبرامج الفضائية المتطورة، وتطوير التكنولوجيا الفضائية المتقدمة، وبدوره يؤدي لتحسين القدرات الصناعية والتقنية ونمو القطاع الصناعي بشكل عام، إضافة إلى الاستثمار في الموارد البشرية لتحسين فرص العمل وزيادة إسهام القوى العاملة في الاقتصاد.

أداء

وذكر أن وكالة الإمارات للفضاء تتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على إجراء مسح سنوي، بهدف قياس أداء القطاع الفضائي في الدولة، والذي يعد أداة معرفية مهمة تقوم على توظيف البيانات لتطوير صناعة الفضاء في الدولة وتقييم الوضع الحالي.

وتعزيز صنع القرار ورسم السياسات التي تسهم في تطوير واستدامة اقتصاد الفضاء في الإمارات، وتنمية دور الصناعة الوطنية القائمة على المعرفة والمهارات العالية، وتحفيز الاستثمار فيه، وخاصة أنه بلغ مجمل الاستثمارات في قطاع الفضاء 36 مليار درهم في السنوات العشر الماضية، فيما ارتفعت نسبة مجمل القيمة المضافة بمعدل 4.22% في سنة 2022.

وأكد أنهم يستهدفون توفير فرص عمل جديدة قائمة على الابتكار المستدام، وتطوير خبراتهم لصنع فرص جديدة في صناعة الفضاء ودعم الاستراتيجية الوطنية للفضاء في الدولة، وتوفير فرص لتمويل تطوير القدرات عبر ((صندوق الفضاء الوطني))، ومرافق تجميع واختبار المركبات وعمليات المهمات الفضائية، بما يدعم تشجيع الشركات الناشئة، إضافة إلى تقديم الدعم لتأسيس الشركات الناشئة في مجال الفضاء الوطني، فضلاً عن التوجيه وتذليل العقبات وهذا جزء من مبادرة برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية.

اتفاقيات

وبين أن لديهم تعاوناً دولياً لتعزيز تبادل الخبرات والمعارف في قطاع الفضاء، إذ وصل عدد الشراكات والاتفاقيات المبرمة في الفترة الماضية إلى 80 اتفاقية محلية وإقليمية ودولية، وأنهم على مدار السنوات الماضية، وقعوا عدداً من الاتفاقيات المهمة مع جهات رائدة في قطاع الفضاء الدولي،.

والعديد من وكالات الفضاء العالمية، مثل وكالة الفضاء الأمريكية ((ناسا))، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية ((جاكسا))، ووكالة الفضاء الروسية ((روسكوسموس))، ووكالة الفضاء الهندية، ووكالة الفضاء الفلبينية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في البحث العلمي، واستكشاف الفضاء وتبادل المعارف، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكات الدولية التي تصب في خدمة مسيرة العلم والمعرفة.

وشرح أنه من أجل ضمان قطاع فضائي إماراتي قوي ومستدام، انضمت الدولة إلى 4 معاهدات دولية رئيسة من أصل 5 تحكم قطاع الفضاء.

وفي ما يخص تعزيز شغف الأجيال الجديدة بالولوج للعمل في قطاع الفضاء، كشف القبيسي أن وكالة الإمارات للفضاء، تسخر جهودها في تعزيز الشغف لدى الأجيال الجديدة بالعمل في قطاع الفضاء، عبر استراتيجية ورؤية مستدامة ومتكاملة، تتضمن برامج تثقيف وتوعية وورش عمل ومسابقات وتحديات للتعريف بمجال الفضاء وأهميته.

جولات

وأفاد بأنه يتم تنظيم جولات في المراكز الفضائية، ومحاضرات توعية، مثل ورش العمل الفضائية، وهاكاثون منصة تحليل البيانات الفضائية، وتحديات برنامج ((ساس)) للتطبيقات الفضائية والتي تتيح الفرصة لرواد الأعمال والباحثين عبرها لدعم استشاري ومادي، من أجل تطوير تطبيقات فضائية لمواجهة تحديات التغير المناخي.

إلى جانب تقديم فرص تدريب عملي وبرامج صيفية للطلاب، للحصول على تجربة عملية في قطاع الفضاء، والاطلاع على أحدث التقنيات والمشروعات، إضافة إلى الشراكات الأكاديمية والصناعية مع الجامعات والشركات الخاصة، لتبادل المعرفة وتطوير المشروعات المشتركة، والتي تستهدف تحسين الاهتمام بالفضاء، مؤكداً أنهم يهدفون من هذه الرؤية إلى إلهام وتحفيز الأجيال الجديدة التعلم والتفكير الإبداعي في مجال الفضاء، وتمكينهم من الإسهام في تطور هذا المجال الحيوي.

13 عاماً للمهمة

تمتد مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، على مدار 13 عاماً، وتنقسم إلى 6 سنوات لتطوير وتصميم المركبة الفضائية، و7 سنوات لاستكشاف حزام الكويكبات الرئيس وإجراء سلسلة من المناورات القريبة لجمع بيانات أول مرة عن سبعة كويكبات في حزام الكويكبات الرئيس، ثم تنتهي بالتحليق الأخير والهبوط على الكويكب السابع ((جوستيشيا)).

ويستند تصميم مركبة المهمة، إلى الخبرات المكتسبة من مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ ((مسبار الأمل))، بهدف تسريع تطوير قطاع الفضاء الخاص في الإمارات والقدرات الوطنية في مجالات الابتكار والتطوير التكنولوجي المتقدم.

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