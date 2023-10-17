الشيخة فاطمة تهنئ حرم سلطان عُمان بمناسبة يوم المرأة العُمانية

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رسالة تهنئة إلى السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سُلطان عُمان الشقيقة، بمناسبة يوم المرأة العُمانية.

وقالت سموها يطيب لي أن أتوجه بأصدق مشاعر المحبة والتبريكات لجلالتكم وللمرأة العُمانية، بمناسبة يومها المجيد 2023، الذي يأتي تتويجاً وتقديراً لإسهاماتها في مسيرة النهضة المباركة لسلطنة عُمان الشقيقة، بفضل دعم ورعاية القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي آمن بدور المرأة العُمانية وأهمية مشاركتها في التنمية المستدامة.

وأضافت سموها ((إنه لمن دواعي سروري أن أشيد بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع شعبي وقيادتي البلدين الشقيقين، والتي تزداد نماءً ومتانة، لترسيخ الانسجام والتكامل وتعزيز الاستقرار والرخاء، في ظل الرؤية المستنيرة للقيادة الرشيدة في بلدينا مع تمنياتنا القلبية لجلالة السلطان ولجلالتكم بموفور الصحة والعافية، ولشعبكم الكريم مزيداً من التقدم والرفاه، وللسلطنة دوام الأمن والأمان والتقدم والازدهار)).

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