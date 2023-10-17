صندوق الوطن يوقّع 4 مذكرات تفاهم مع مؤسسات وطنية

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أمس، توقيع 4 مذكرات تفاهم مع مؤسسات وطنية، شملت ((وزارة الثقافة والشباب، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، وجامعة الشارقة))، بحضور خوزيه راموس هورتا، رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية.

وتركز المذكرات الأربع على تعزيز التعاون بين صندوق الوطن وكل المؤسسات الموقعة، لتحقيق الأهداف المشتركة في رعاية ودعم أبناء وبنات الإمارات وتمكينهم في مجال ريادة الأعمال وتعزيز قيم الابتكار والإبداع لديهم، بما في ذلك قيم الهوية الوطنية، حيث اتفق الشركاء على بذل كل جهد من أجل حاضر ومستقبل شباب الإمارات.

تحفيز الابتكار

من جهته، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عقب توقيع مذكرات التفاهم، إننا جميعاً نسعى لحشد كل الجهود لتحقيق أهداف ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في رعاية الشباب وتمكينهم من سوق العمل وتعزيز قدراتهم للانطلاق إلى مجال ريادة الأعمال وتعزيز الهوية الوطنية وتحفيز الابتكار والإبداع لديهم.

وأكد معاليه أنه يوم استثنائي في تاريخ الصندوق، حيث شهد توقيع 4 مذكرات تفاهم لتوفير كل المقومات للتعاون المثمر والبنّاء مع مؤسسات بحجم وزارة الثقافة والشباب، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، وجامعة الشارقة، مثمناً دور تلك المؤسسات في رعاية شباب الإمارات؛ ما يفتح آفاقاً جديدة لصندوق الوطن وتطوير أنشطته وخدماته ومبادراته وتعزيز دوره في تمكين أبناء وبنات الإمارات في مختلف المجالات.

وأوضح معاليه أن تأسيس البيئة المناسبة للتعاون والشراكة مع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة يهدف إلى تفعيل كل المبادرات والبرامج التي تقوم على إعداد الخريجين للالتحاق بوظائف القطاع الخاص، أو تلك التي تركز على تنمية مهارات ريادة الأعمال في المجالات المختلفة، ومساعدة المواطنين على تأسيس شركاتهم بنجاح.

وتابع: ((تشمل برامج الصندوق لتدريب الشباب على التعامل مع العالم الرقمي، ومساعدتهم في تحويل هذه القدرة إلى مورد إنتاج اقتصادي لهم، كما يهدف هذا التعاون إلى تعميق قنوات التواصل والحوار بين كل مؤسسات المجتمع، والإسهام في تمكين المواطن الإماراتي، إضافة إلى تعزيز قيم الهوية الوطنية لدى كل فئات المجتمع وأفراده، وهو دور منوط بالجميع)).

وفي سياق متصل، أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، أن هذه الاتفاقية تخدم تعزيز الروابط التي تجمع الوزارة مع صندوق الوطن، وتفتح المجال لمواصلة الجهود من أجل الارتقاء بواقع العمل المشترك بين كلا الطرفين، فضلاً عن كونها تسهم في ترسيخ ثقافتي الابتكار والإبداع، وغرس قيم ومفاهيم الهوية الوطنية.

والتشجيع على مواصلة بذل الجهود من أجل وضع خطط واستراتيجيات تنموية لتطوير واقع المجتمعات المحلية، وكذلك تشجيع توظيف العناصر الوطنية من الجنسين في القطاع الخاص والاستثمار بقدراتهم ومهاراتهم، والاستفادة منها في مختلف القطاعات.

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