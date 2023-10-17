60 مليون طن تستوعبها الشبكة سنوياً بحلول 2030

أكدت عزة السويدي مديرة إدارة الهندسة في ((الاتحاد للقطارات)) أن استكمال شبكة السكك الحديدية الوطنية والانطلاق بالشحن في فبراير الماضي، يسهمان في زيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لتصل إلى 60 مليون طن من البضائع بحلول 2030.

مشيرة إلى أن كل رحلة قطار تعادل حمولة 300 شاحنة، إضافة إلى توفير الشركة مجموعة متنوعة من الحلول اللوجستية للمستثمرين والعملاء بما يشمل قطاعات مواد البناء السائبة والصناعية ومناولة الحاويات.

وقالت في حوار لـ((البيان)) إن المشروع الوطني جاء ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بإنجازه في زمن قياسي، إذ عمل فيه 28 ألف مختص وعامل في 133 مليون ساعة عمل، والحصول على 40 ألف موافقة من 180 جهة حكومية، مؤكدة أن هذا الإنجاز المهمّ بمقام نقطة انطلاق لفرص اقتصادية واعدة.

200 مليار درهم

وأشارت إلى أن الشبكة التي يُتوقع أن توفر فرصاً اقتصادية تصل قيمتها إلى 200 مليار درهم ستسهم في تعزيز قطاعي النقل والخدمات اللوجستية في الدولة. كما لفتت إلى الفوائد المتوقعة من توفير صيانة الطرق والمقدرة بـ8 مليارات درهم، إضافة إلى مزايا اجتماعية بربط المناطق النائية بالمدن ما يحسن التواصل، ويحقق فوائد اقتصادية أوسع لهذه المناطق.

وعن دور المشروع في استثمار الكفاءات الوطنية قالت المسؤولة: تحرص الاتحاد للقطارات على دعم الكوادر الوطنية وتعزيز حضورها في القطاع بما ينسجم مع التوجهات الحكومية في ترسيخ إسهامها في مختلف قطاعات العمل، إذ يمثل هذا النهج الحرص الدائم على جذب هذه المواهب لتشكل جزءاً من كوادرها الوطنية، وليصبحوا خبراء وقادة في قطاع السكك الحديدية.

وفي هذا الإطار، أطلقنا في سنة 2017 أول دبلوم من نوعه للسكك الحديدية في الدولة، بالتعاون مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني بهدف تحقيق مسيرة مهنية ناجحة في مجال هندسة وإدارة المواصلات، والاختيار بين أربعة تخصصات، وهي كابتن قطار، ومراقب حركة القطارات، وفني صيانة قاطرات وسكك حديدية وفني أنظمة السكك الحديدية.

تمكين المرأة

وأضافت عزة السويدي: تلتزم الشركة بتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في مختلف القطاعات، إذ تضمّ الشركة موظفات مواطنات تفخر بهن وبإنجازاتهن، فلدينا اليوم أول قائدة قطارات وأول مراقبة قطارات مواطنتين، إذ نعمل على رفد الشركة بكوادر وطنية مؤهّلة ومدرّبة، ونسعى إلى توظيف الخريجين المواطنين الجدد، إذ نقدّم لهم فرصاً كبيرة لتطوير مهاراتهم الفنية والتجارية، ليصبحوا قادة في المشروعات الهندسية الوطنية الكبرى.

العوائد البيئية

وعلى صعيد القيمة البيئية للمشروع وانعكاساته في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي، قالت: تدرس ((الاتحاد للقطارات)) بعناية مختلف العوامل المؤثرة المحتملة في بناء وتشغيل شبكة السكك الحديدية، ومن ذلك القوانين البيئية، ولوائح السلطات المحلية، وعوائق التخطيط، وعوامل الصحة العامة لضمان تحقيق أعلى جودة للمرافق، والحفاظ على الكفاءة، وانسياب حركة السير.

ووضعت الشركة مجموعة شاملة من المعايير والإرشادات لضمان التزام جميع المقاولين مستوىً موحداً ومتسقاً ومقبولاً من الأداء البيئي لحماية البيئة المحيطة من واقع حرصها على أن تفي قاطراتها بالمعايير الدولية لمستويات الانبعاثات من المحركات.

خفض الانبعاثات

كما أكدت مديرة إدارة الهندسة أن الشركة تراقب انبعاثات العادم وخفضها، فضلاً عن التحكم في مستويات أكسيد النيتروجين وأكسيد الكبريت والمركبات العضوية المتطايرة والجسيمات ومستويات أول أكسيد الكربون، ثم تقليل التلوث، كما تعمل على الاستفادة من حلول النقل المبتكرة، والتعاون مع شركات التكنولوجيا الرائدة التي توفّر حلولاً صديقة للبيئة، بما يتماشى مع الالتزام بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل البري في الدولة بـ21% بحلول سنة 2050.

إضافة إلى خفض 8 أطنان مترية من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول سنة 2050، وستواصل الاتحاد للقطارات جهودها بالمشاركة الفاعلة في مؤتمر الأطراف كوب 28 الذي ستستضيفه الدولة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر المقبل، التزاماً بتطبيق أعلى معايير المحافظة على البيئة في جميع مراحل تطوير الشبكة.

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