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حاكم الفجيرة يتسلم نسخة من كتاب «محمد بن زايد.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»

10/17/2023 7:28:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وتسلم سموه من الدكتور السويدي نسخة من كتابه الجديد ((صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية)).

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