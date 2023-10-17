حاكم الفجيرة يتسلم نسخة من كتاب «محمد بن زايد.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
وتسلم سموه من الدكتور السويدي نسخة من كتابه الجديد ((صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية)).
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