حاكم رأس الخيمة يحضر حفل استقبال «منتدى الحزام والطريق» في بكين

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة استضافة بلاده منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الثالث يومي 17 و18 أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 130 دولة والعديد من المنظمات الدولية.

ونقل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال لقائه الرئيس شي جين بينغ تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لأعمال المنتدى بالنجاح في تحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية، وتعزيز التعاون الدولي الاقتصادي ضمن مبادرة ((الحزام والطريق))، ولجمهورية الصين الصديقة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

وحمل الرئيس الصيني صاحب السمو حاكم رأس الخيمة تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرفعة والتقدم.

كما تبادل سموه مع قادة الدول ورؤساء الحكومات الذين حضروا حفل الاستقبال الحديث حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث معهم علاقات التعاون التي تربط دولة الإمارات بدولهم وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وزار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، متحف القصر الإمبراطوري في بكين، المعلم التاريخي والثقافي المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

واستمع سموه، يرافقه وفد الدولة الرسمي المشارك في المنتدى، من المسؤولين الصينيين إلى شرح تعريفي حول تاريخ القصر المعروف بـ((المدينة المحرمة))، حيث يعد من أبرز المعالم التاريخية الشهيرة في العالم، ويعود تاريخه إلى 600 سنة.

ويقع القصر على مساحة 720 ألف متر مربع، وكان في ما مضى مقراً لحكم أباطرة الصين، كما تجول سموه في أجزاء المدينة، وتعرف على أهم ما تحتويه من بوابات وأبراج مراقبة ومبانٍ ذات طراز معماري فريد ورسومات ترمز إلى القوة.

مقتنيات

كما زار سموه معرض المقتنيات الأثرية والتاريخية في القصر، الذي يضم قطعاً أثرية مكتشفة على طرق التجارة القديمة ((طريق الحرير)) في مختلف دول العالم، تعود للحضارة الصينية القديمة.

حيث توقف سموه عند عدد من المقتنيات الأثرية من الفخاريات الصينية المكتشفة في إمارة رأس الخيمة المعروضة في متحف القصر ضمن اتفاقية تعاون وشراكة بين دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة ومتحف القصر الإمبراطوري، الذي يعد من أعرق المتاحف في العالم.

وأشار سموه إلى أن المقتنيات الأثرية المكتشفة في رأس الخيمة والمعروضة في المتحف الإمبراطوري تؤكد مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً تجارياً مهماً على طرق التجارة القديمة، وحلقة وصل بين الشرق الأقصى والغرب للتبادل التجاري عبر التاريخ.

وأشاد سموه بالإرث التاريخي والثقافي الغني للحضارة الصينية، وإسهامها في الحضارة الإنسانية، ودورها في نقل العلوم والمعارف من خلال التبادل التجاري والثقافي مع مختلف الشعوب، حيث تعد واحدة من أقدم الحضارات العالم.

رافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال الزيارة معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية.

ورافق سموه خلال الحفل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات.

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