الإمارات تقود حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لحشد الجهود الدولية لوقف التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين

بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقود الإمارات جهوداً دبلوماسية مكثفة، تستهدف حشد أكبر قدر ممكن من الجهود الدولية، من أجل خفض التصعيد في المنطقة، وذلك منذ اندلاع الأحداث الخطيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين السبت الماضي.

وتأتي هذه الجهود الدبلوماسية المكثفة، التي لم تهدأ منذ يوم السابع من أكتوبر، انطلاقاً من مبادئ الإمارات الراسخة، ونهجها المتوازن، القائم على قيم الحوار وإرساء السلام الشامل والعادل وتحقيق الاستقرار في المنطقة، ونبذ جميع أشكال التطرف والكراهية، كما تشكل استثماراً لجزء أصيل من قوة الإمارات الناعمة، التي تعكس موقعها القيادي في استقرار السلم والأمن الدوليين.

وثقة العالم في سياساتها، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية، وفاعليتها، كما يؤكد على ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تقف اليوم وراء ما حققته الدولة من تأثير وحضور لافت وعامل قوة في مختلف الملفات والقضايا والأزمات الدولية.

حيث حازت الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، على ثقة المجتمع الدولي، وعززت باقتدار مكانة الإمارات ودورها المحوري والمؤثر على جميع الصعد.

ومع تصاعد العنف في المنطقة، وإدراكاً من قيادة الإمارات بأن حلقات العنف لا تخلق إلا مزيداً من الصراعات المستدامة، وأن الطريق الأنجح لوقف النزاعات لا يكون إلا بالحوار، أعربت الإمارات، ومنذ بداية الأحداث، عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وشددت على ضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيين.

وقدمت خالص التعازي لجميع الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال القتال الأخيرة. ودعت الإمارات، عبر وزارة الخارجية، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة إعادة التفعيل الفوري للجنة الرباعية الدولية، لإحياء مسار السلام العربي الإسرائيلي، فيما حثت المجتمع الدولي على دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.

اتصالات رئيس الدولة

وأجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، محادثات مع قادة وزعماء العديد من الدول المؤثرة والفاعلة إقليمياً ودولياً، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا وكندا والنمسا وهولندا والبرازيل، والأردن ومصر وسوريا وإسرائيل، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، ارتكزت على حشد الجهود الدولية لاحتواء التصعيد في المنطقة.

وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للمدنيين وتجنيبهم المعاناة المتفاقمة نتيجة التطورات الميدانية المقلقة، كما شدد سموه، خلال الاتصالات، على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لنقل المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق، وتيسير الآليات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لهذه الممرات وتمكين المنظمات الإنسانية المعنية للقيام بمسؤولياتها، بما يضمن عدم تفاقم المعاناة التي يشهدها القطاع نتيجة العنف المتصاعد، في ظل تواجد أكثر من مليوني إنسان غالبيتهم العظمى من المدنيين الأبرياء وغير المنخرطين في الصراع الدائر. كما تناولت الاتصالات أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الموقف والبحث عن آفاق للتهدئة لمنع تصاعد حدة العنف وتوسع دائرته، وعدم الانزلاق نحو المزيد من التوتر والتصعيد، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.

نشاط دبلوماسي متواصل

كما أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، محادثات مع عدد من نظرائه في الدول الإقليمية والعالمية، شدد من خلالها على أولوية حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم وفتح ممرات آمنة لهم تضمن وصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى نبذ التطرف والكراهية، والعمل على إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط بما يضمن عدم إدخال المنطقة في أزمات جديدة.

وشملت اتصالات سموه، وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة، وروسيا، والكويت، وإيطاليا، وإسبانيا، وإسرائيل، واليابان، واليونان، والهند، وتركيا، وإندونيسيا، وألمانيا، وباكستان، وأستراليا، وماليزيا، ولوكسمبورغ، وإيرلندا، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي. كما شارك سموه أمس، في الاجتماع الاستثنائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستوى الوزاري بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط.

اجتماع مسقط

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد أن الاجتماع الوزاري الاستثنائي يأتي تأكيداً على أهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف في مواجهة الأزمة الراهنة وغير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأن الأولوية الملحة حالياً هي حماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة، ويجب العمل بشكل عاجل من أجل توفير ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية لهم، وكذلك تمكين المنظمات الإغاثية من أداء مهامها وواجباتها تجاه المدنيين.

وأشار سموه إلى أن الأزمة الراهنة أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن التطرف والعنف والكراهية كانت وستظل التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة وسلامها شعوبها، ويجب التصدي لهذه «الآفة» بكل حزم والعمل من أجل تهدئة الأوضاع وإنهاء التوتر والعنف المتصاعد من أجل استعادة أمن واستقرار المنطقة وحماية آمال وتطلعات شعوبها في مستقبل آمن ومستقر ومزدهر. وأكد سموه على موقف الإمارات الثابت والراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

مساعدات إماراتية

بموازاة ذلك، وعلى الجانب الإنساني، كثفت دولة الإمارات جهودها للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ عشرين مليون دولار، كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ 50 مليون درهم، عن طريق مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون. ويأتي هذا الدعم في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الأصيل تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف ومد يد العون لهم، والذي يعد من ثوابت دولة الإمارات.

وأرسلت الإمارات في 13 أكتوبر، طائرة تحمل على متنها مساعدات طبية عاجلة إلى مدينة العريش في مصر، ليتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق. وفي 15 أكتوبر الماضي، أطلقت مدينة الخدمات الإنسانية في دبي جسراً جوياً لنقل الإغاثة الطارئة إلى مصر ولبنان في ظل تصاعد الأزمة بالمنطقة.

كما أطلقت الإمارات حملة تحت شعار «تراحم من أجل غزة» في 26 مركزاً على مستوى الدولة، للتضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة في قطاع غزة، والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، حيث لاقت الحملة إقبالاً كبيراً من جميع فئات المجتمع للتبرع للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز