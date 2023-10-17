تراجع الأسهم الأمريكية و«ناسداك» يهبط نحو 1 %

تراجعت الأسهم الأمريكية، أمس، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة بالتزامن مع تقييم المستثمرين المتواصل لاحتمالات التشديد النقدي في الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر ((داو جونز)) 0.25 % إلى 33898 نقطة، وتراجع ((إس آند بي 500)) بنسبة 0.60% إلى 4346 نقطة، وهبط ((ناسداك)) 1.05 % إلى 13425 نقطة.

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