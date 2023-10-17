تراجع الأسهم الأمريكية و«ناسداك» يهبط نحو 1 %

(MENAFN
- Al-Bayan)
تراجعت الأسهم الأمريكية، أمس، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة بالتزامن مع تقييم المستثمرين المتواصل لاحتمالات التشديد النقدي في الولايات المتحدة.
وانخفض مؤشر ((داو جونز)) 0.25 % إلى 33898 نقطة، وتراجع ((إس آند بي 500)) بنسبة 0.60% إلى 4346 نقطة، وهبط ((ناسداك)) 1.05 % إلى 13425 نقطة.
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