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123 ألف رحلة لـ «طيران الإمارات» في 9 أشهر

10/17/2023 7:28:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شغلت ((طيران الإمارات)) خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 122.99 ألف رحلة إلى 150 وجهة، مقارنة بـ 99.18 ألف رحلة شغلتها الناقلة في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 24%، بحسب بيانات شركة ((سيريوم)) المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.

وأظهرت البيانات أن الرحلات المجدولة لـ ((طيران الإمارات)) خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري بلغت 122.99 ألف رحلة موزعة بين 13.99 ألف رحلة في سبتمبر و14.56 ألف رحلة في أغسطس و14.51 ألف رحلة في يوليو و13.89 ألف رحلة في يونيو و14.02 ألف رحلة في مايو و13.35 ألف رحلة في أبريل و13.43 ألف رحلة في مارس و12.03 ألف رحلة في فبراير و13.21 ألف رحلة في يناير.

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