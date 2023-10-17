123 ألف رحلة لـ «طيران الإمارات» في 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Bayan)
شغلت ((طيران الإمارات)) خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 122.99 ألف رحلة إلى 150 وجهة، مقارنة بـ 99.18 ألف رحلة شغلتها الناقلة في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 24%، بحسب بيانات شركة ((سيريوم)) المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.
وأظهرت البيانات أن الرحلات المجدولة لـ ((طيران الإمارات)) خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري بلغت 122.99 ألف رحلة موزعة بين 13.99 ألف رحلة في سبتمبر و14.56 ألف رحلة في أغسطس و14.51 ألف رحلة في يوليو و13.89 ألف رحلة في يونيو و14.02 ألف رحلة في مايو و13.35 ألف رحلة في أبريل و13.43 ألف رحلة في مارس و12.03 ألف رحلة في فبراير و13.21 ألف رحلة في يناير.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN17102023000110011019ID1107260822
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.