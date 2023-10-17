«إسعاف دبي» تشارك بـ 3 مشاريع نوعية

تشارك مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بمشاريع رقمية نوعية في معرض جيتكس غلوبال 2023، تحت شعار، ((إسعاف مستدام مستقبل أفضل للإنسانية)) من خلال منصتها التابعة لدبي الرقمية، لتعزيز استراتيجية المؤسسة الرامية لريادة العمل الإسعافي، وإبراز الجهود والمشاريع التي تعزز الشعور بالأمان في المجتمع من خلال الخدمات الذكية المتنوعة.

وقال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي للمؤسسة: لطالما سعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتطوير منظومة العمل الإسعافي لتتماشى مع الفكر الريادي للإمارة، وتلبية توجهات القيادة فيما يخص التفوق في الأعمال التي تدعم جودة الحياة وتسهيل الخدمات في جميع القطاعات، ونشارك اليوم بثلاثة خدمات رقمية مهمة وهي: خدمة أسعفني، والتطبيب عن بعد، إلى جانب تطبيق إسعاف دبي.

وأضاف جلفار: نسعى لزيادة الوعي المعرفي الإسعافي في المجتمع وصولاً للحفاظ على سلامة أفراده من خلال برامج تطوعية متخصصة تعزز مفهوم المواطنة الإيجابية في المجتمع وتنشط دور المتطوع المتدرب في العمليات الإسعافية، لتقديم خدمات الإسعاف للحالات البسيطة حسب تفرغه وقربه من الحالة المطلوبة، عن طريق ربطه بالبرنامج لتحديد موقع البلاغ، مؤكداً أن المنتسبين للبرنامج مرواً باختبارات اجتياز عديدة للحصول على رخصة التطوع الإسعافي.

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