«مورو» و«دبي الرقمية» يعززان بيئة الأمن الإلكتروني في دبي

وقّع مركز البيانات للحلول المتكاملة ((مورو))؛ الشركة التابعة لـ((ديوا الرقمية))؛ الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع هيئة دبي الرقمية، لتقديم أحدث خدمات الأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية في الإمارة، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وحمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، ويوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني، والمهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية.

وقع مذكرة التفاهم في معرض جيتكس غلوبال كل من محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو، وعامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم ((مورو)) مجموعتها الشاملة من خدمات الأمن السيبراني المدارة لحماية أصول وأنظمة المعلومات الخاصة بالمؤسسات الحكومية في دبي. ويمثّل هذا التعاون منعطفاً مهماً في الجهود المبذولة من أجل تحقيق فضاء سيبراني آمن ومرن وفقاً لاستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني 2023.

حماية رقمية

وقال معالي سعيد محمد الطاير: ((مع النمو المتسارع للربط الرقمي، أصبحت حماية البنية التحتية الرقمية في دبي ذات أهمية قصوى؛ لذا فإن شراكتنا مع هيئة دبي الرقمية تعكس جهودنا المشتركة لدعم قدرات دفاع الأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية، ومن خلال الاستفادة من حلول ((مورو)) التقنية المتطورة وخبراتها الرائدة في القطاع، فإننا لا نهدف إلى الحماية من الهجمات السيبرانية المحتملة فحسب، بل نسعى أيضاً إلى ترسيخ مكانة دبي الريادية على خريطة المدن المتقدمة في مجال الأمن السيبراني في العالم)).

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