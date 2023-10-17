مكتب الذكاء الاصطناعي و«كور 42» يتعاونان في المجالات التكنولوجية

وقّع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مذكرة تفاهم مع ((كور 42))؛ إحدى شركات مجموعة 42 ((جي 42)) التكنولوجية الرائدة في الدولة، لتعزيز الشراكة في برنامج توطين المبرمجين المواطنين وتدريب الخريجين أيضاً، على أدوات الذكاء الاصطناعي والبرمجة.

وقّع الاتفاقية معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وكيريل إيفتيموف الرئيس التنفيذي لشركة Core42 ضمن أعمال ((غلوبال ديف سلام)) التي عقدت في مقر المبرمجين في ((جيتكس غلوبال)).

وأكد معالي عمر العلماء أهمية بناء الشراكات مع المؤسسات الرائدة، وتوسيع مجالات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، لدعم التقدم والتحول الرقمي في الدولة، وتعزيز جهود بناء المهارات الوطنية في المجالات الرقمية.

وقال إن الإمارات أصبحت بيئة حاضنة لرواد الذكاء الاصطناعي والمبتكرين القادرين على تطوير المشهد الرقمي العالمي، ورفده بعناصر تثري التطبيقات الرقمية، وتعزز بصمتها في العالم الرقمي بنموذج ملهم وخطى واعدة لتحقيق تقدم رقمي ملموس.

وتعكس الاتفاقية التزام الدولة وسعيها المتواصل لتوفير منصة تواصل بين المبرمجين الموهوبين والخبراء في المجال، لدعم الكوادر الوطنية وصقل قدراتهم وتزويدهم بالمهارات المستقبلية.

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