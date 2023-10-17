«العليا للتشريعات» تستعرض واجهتها الرقمية

تستعرض اللجنة العليا للتشريعات في دبي خلال مشاركتها في ((جيتكس))، واجهتها الرقمية المبتكرة بتصميمها الجديد تحت عنوان ((المنصة الرقمية لتشريعات دبي))، وهي منصة متكاملة للتشريعات في الإمارة، وتقدم تجربة تقنية جديدة للجمهور للاطلاع عليها، وتوفر للجهات الحكومية بوابة رقمية متكاملة الخصائص وشاملة لجميع الخدمات التشريعية التي تقدمها اللجنة.

وقال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، إن مشاركة ((اللجنة)) في المعرض تهدف لعرض تجربتها الرقمية الجديدة والهادفة إلى الارتقاء بالخدمات التشريعية التي تقدمها للجهات الحكومية بمرونة وسلاسة، وتسهيل الوصول إلى النصوص والأحكام القانونية المعمول بها، كما تضيء على دور التكنولوجيا في الارتقاء بكفاءة الخدمات التشريعية المقدمة للجهات الحكومية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز