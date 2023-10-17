بلدية دبي تسخّر الذكاء الاصطناعي لضبط مخالفات البناء

كشفت المهندسة مريم المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وتراخيص المباني في بلدية دبي، لـ ((البيان))، أن البلدية تعتزم إطلاق مشروع لتوظيف الذكاء الاصطناعي في ضبط مخالفات البناء، بداية العام المقبل، لافتة إلى أن المشروع في مرحلته التجريبية حتى نهاية العام الجاري، ويتم استعراضه خلال معرض جيتكس 2023، ضمن منصة البلدية.

وأوضحت أن المشروع يتميز بأنه يقلص عدد المفتشين بنسبة 50 %، ويختصر الوقت والجهد، ويسهم في المحافظة على المظهر الجمالي للمباني ولإمارة دبي ((ونستطيع من خلاله الكشف عن مخالفات البناء والإنشاءات والممارسات الخاطئة، من خلال فريق متخصص يعمل في هذا المشروع)).

وقالت المهندسة مريم المهيري إن المشروع يوظف الذكاء الاصطناعي في ضبط مخالفات البناء، من خلال نظام متكامل للتصوير الجوي الدقيق، باستخدام الطائرة بدون طيار، ومعالجة صور هذه الطائرات بالذكاء الاصطناعي، لاكتشاف المخالفات والإضافات والتعديلات بدون ترخيص، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لإنشاء الخرائط الدقيقة للمناطق والمنشآت والمشاريع، لإجراء التحديث الفوري والمستمر لخريطة الأساس الشاملة والموحدة لدبي.

وأضافت: سيستخدم هذا المشروع لرصد وتحديث البيانات والمشاريع الجارية، وتوفير البيانات اللازمة للقرارات الفعالة، ودراسة منطقة معينة للحد من عرقلة السير، وضبط الشوارع، ومعرفة حالة بناء المبنى، وإنتاج خرائط التضاريس، ومراقبة التغيرات في خط الشاطئ.

طباعة ثلاثية الأبعاد

من جانبها، قالت ميثاء النعيمي مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية في البلدية: ((تستعرض البلدية خدماتها ومشاريعها ضمن مجال استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء، وجهودها في قيادة التحول الرقمي ضمن قطاع البناء والتشييد، وتبنّي أحدث أنظمة البناء، تعزيزاً لريادة دبي العالمية وتنافسيتها، ومواكبةً للثورة الصناعية القادمة (4.0).

وتتضمن الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني، إنشاء نماذج وهياكل عالية الدقة، وخالية من الأخطاء في وقت أقصر، مقارنةً بالطرق التقليدية، مع انخفاض بالتكاليف من خلال تشغيل عمليات البناء آلياً ورقمنتها، إضافةً إلى تحسين المكونات المعيارية، وعملية التصنيع المسبق والنمذجة، فضلاً عن تعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد والحدّ من التلوث)).

وأضافت: ((تُشرف بلدية دبي على تنظيم أنشطة البناء باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتُصدِر تراخيص وتصاريح البناء، كما توفر التسهيلات والإجراءات والخدمات التي تعزز أحد المستهدفات الرئيسة لاستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافةً إلى إعطاء شهادات الاعتماد للطابعات ثلاثية الأبعاد، كأول مدينة في العالم توفر ذلك)).

وأوضحت أن مجال نظم المعلومات الجغرافية يعتبر أحد المجالات الرئيسة في البلدية، ويشرف على تنظيم كافة العمليات والخدمات والمشاريع المرتبطة به.

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