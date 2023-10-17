برنارد أرنو يخسر مركزه «ثاني أغنى شخص في العالم» لصالح بيزوس

خسر برنارد أرنو مركزه ((ثاني أغنى شخص في العالم))، بعدما أدت موجة بيع أسهم شركات البضائع الفاخرة إلى تراجع صافي ثروته لمستوى أقل من ثروة جيف بيزوس، مؤسس شركة ((أمازون دوت كوم)).

وانخفضت ثروة أرنو 6.8 مليارات دولار منذ يوم الأربعاء، بعدما أعلنت شركة (LVMH) عن نمو أقل من المتوقع في المبيعات، ويعتبر أرنو هو المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية.

وتبلغ ثروة أرنو الآن 155.1 مليار دولار، أي أقل بقليل من ثروة بيزوس البالغة 156.3 مليار دولار، وفقاً لمؤشر ((بلومبرغ)) للمليارديرات.

واستفاد أغنى شخص في العالم إيلون ماسك من انتعاش أسهم التكنولوجيا، وأضاف 96.8 مليار دولار إلى ثروته هذا العام، حيث ارتفعت أسهم ((تسلا)) بنسبة 106 %، فيما نمت ثروة بيزوس 49.3 مليار دولار هذا العام، بعد قفزة بنسبة 58 % في أسهم ((أمازون)).

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