منتدى «أونكتاد» يبحث التوسع الاستثماري وراء الحدود

تواصلت أمس في أبوظبي فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الثامن لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) 2023.

وشهد اليوم الثاني العديد من الفعاليات، إذ نظمت وزارة الاقتصاد جلسة خاصة بعنوان ((الإمارات 2031: التوسع ما وراء الحدود))، شارك فيها عبدالعزيز النعيمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون التجارية، ومحمد المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ((استثمر في الشارقة)) وفاطمة غانم الهاجري، رئيسة الاستثمار والمواهب في وزارة الاقتصاد وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وتناولت المناقشات جهود الإمارات في الاستثمار الخارجي ودعم الشركات الوطنية وتسهيل الفرص الاستثمارية داخل وخارج الدولة وقال محمد المشرخ لـ((البيان)): نشارك بجناح متميز في قرية الاستثمار كما شاركنا في ورشة عمل خاصة بالاستثمار في الإمارات، وتناولنا الفرص الاستثمارية المتاحة في الشارقة والمزايا التي تمتلكها الإمارة من البنية التحتية والتشريعات المناسبة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

قرية الاستثمار

وتم إطلاق قرية الاستثمار، ومنتدى أونكتاد الرابع للشباب، وتستضيف قرية الاستثمار جلسات حوارية مخصصة للاقتصاد الأزرق. وتهدف الجلسات إلى التعمق في استراتيجيات الاستثمار المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري وبرامج التربية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، واستدامة المنظومة البحرية بشكل عام. وتوفر القرية منصة للدول الأعضاء لعرض الفرص الاستثمارية الفريدة في دولهم.

كما تم إطلاق منتدى أونكتاد الرابع للشباب، بهدف توفير منصة شبابية فاعلة لمناقشة موضوعات حيوية مثل التحول الصناعي والتطورات التكنولوجية ووضع تصور جديد لقطاع التعليم وتشجيع الشباب على الإسهام بجدوى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي.

داعم قوي

وأكد رالف أوسا، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحوث الاقتصادية والإحصاءات في منظمة التجارة العالمية، أن الإمارات داعم قوي للنظام التجاري متعدد الأطراف. وأضاف إن الإمارات وضعت التجارة في مقدمة رؤيتها الاقتصادية، في تأكيد على دورها محفزاً للنمو والازدهار.

وأشار إلى أن الإمارات ستستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية إذ ستلتقي الهيئة التشاورية للمنظمة في أبوظبي في الربع الأول من سنة 2024، ما يضع الإمارات في قلب المحادثات التي ستشكل مستقبل التجارة العالمية. وذكر أن الإمارات واحد من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط عموماً ودول مجلس التعاون خصوصاً بفضل استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي.

وأضاف أوسا ((وفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.4% في سنة 2023، ويتسارع إلى 4% في سنة 2024 بينما من المتوقع أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أقوى من المعدل العالمي)).

ولفت إلى أنه في النصف الأول من العام الحالي، ارتفعت صادرات البضائع في الإمارات بنسبة 9.8% من ناحية الحجم مقارنة بالفترة نفسها في سنة 2022، بينما ارتفعت واردات البضائع بنسبة 16.7% من ناحية الحجم على أساس سنوي.

تركيا

وأكد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار في تركيا، أن مجمل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات إلى تركيا وصل إلى 20.6 مليار درهم في الفترة من سنة 2002 وحتى أغسطس من سنة 2023.

وأضاف أوغلو إن هناك نحو 600 شركة برأس مال إماراتي تعمل في تركيا حتى النصف الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن الإمارات الشريك التجاري الثالث عشر لتركيا من ناحية الصادرات والشريك التجاري الخامس عشر من ناحية الواردات، مع حجم تجاري بلغ نحو 10 مليارات دولار حتى 2022.

وأوضح أن من أبرز استثمارات الشركات الإماراتية بتركيا اتفاق ((دي بي ورلد)) وإيفياب التركية على تأسيس شراكة استراتيجية بأسهم الملكية بين ((ميناء دي بي ورلد ياريمجا)) وميناء إيفياب، وهناك استحواذ الإمارات دبي الوطني على بنك دنيز. وأضاف إن أحدث استثمارات الإمارات بتركيا استحواذ بنك دبي الإسلامي على حصة بمجموعة شركات ((تي. أو. إم)) في تركيا، وهو أول بنك تركي مرخص للخدمات الرقمية للأفراد .

من ناحية اخرى، حازت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، جائزة الأمم المتحدة لتشجيع الاستثمار لسنة 2023.

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