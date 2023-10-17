لجنة استقطاب المواهب العالمية تستعرض ملامح نظام الادخار بديل مكافأة نهاية الخدمة

استعرضت لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية في اجتماعها الخامس، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الوزير المكلف بملف استقطاب أفضل المواهب والكفاءات، أبرز المبادرات والمشاريع التي أطلقتها ونفذتها منذ بداية العام الجاري.

وأكد ثاني الزيودي أن الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت رؤية طموحة لاحتضان واستقطاب المواهب والمبتكرين والعقول اللامعة من جميع أنحاء العالم في مختلف المجالات العلمية والأدبية والإنسانية، باعتبارهم المحرك الرئيس للاقتصاد الجديد القائم على الابتكار والإبداع، وبما يسهم في بناء منظومة رائدة ومتكاملة لاستقطاب المواهب وفق أفضل الممارسات العالمية.

النظام الجديد للادخار

واستعرضت اللجنة أبرز ملامح النظام الجديد للادخار ((بديل مكافأة نهاية الخدمة))، الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤخراً، الذي تضمّن تأسيس صناديق ادخارية واستثمارية من القطاع الخاص، تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتنسيق مع الوزارة، يتم من خلالها ادخار واستثمار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين والموظفين وفق خيارات استثمارية متنوعة.

واطلعت اللجنة على نتائج تقارير تخصصية تأتي ضمن مبادرة ((توسيع نطاق التعاون مع الشركات المتخصصة بما يخدم الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب العالمية)).

الإقامة الذهبية وتابعت اللجنة ما تم تنفيذه من توصيات في اجتماعها الرابع حول آخر مستجدات منظومة الإقامة الذهبية التي صدرت بموجب اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب، والنتائج الخاصة باستطلاع رأي المديرين التنفيذيين في الدولة بشأن مدى توافر المواهب في الدولة، كما اطلعت على كل المراحل الرئيسية المقترحة للخطة التنفيذية لمبادرة مؤشر وظائف المستقبل، التي تضمنت اقتراح إطلاق هذا المؤشر ضمن 6 قطاعات كمرحلة أولى، هي: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء، والطاقة، والخدمات المالية، والأمن الغذائي والمائي، والصناعات التقليدية والمتقدمة، والصناعات الثقافية والإبداعية.

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