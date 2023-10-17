محمد بن حميد القاسمي يفتتح المعرض الوطني للتوظيف في إكسبو الشارقة

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، أمس فعاليات النسخة الـ 25 من المعرض الوطني للتوظيف، أحد أهم الأحداث المتخصصة بالتوظيف على مستوى الدولة والمنصة المثالية لاكتشاف المواهب الوطنية الشابة، والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك حتى 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وعقب الافتتاح تجول الشيخ محمد بن حميد القاسمي في أرجاء المعرض والتقى عدداً من مسؤولي الجهات المشاركة وممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، واستمع منهم إلى شرح حول مجالات التوظيف والفرص الوظيفية الواعدة المقدمة للكوادر المواطنة والخريجين من الشباب بالمعرض.

ورافق الشيخ محمد بن حميد القاسمي في جولته عبد الله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة إكسبو الشارقة، والمهندس عمر الشامسي رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، ووليد بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لإكسبو الشارقة.

وأعرب عبد الله العويس عن أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرعاية سموه المتواصلة للمعرض، والتي تمثل تجسيداً حقيقياً لرؤية سموه التنموية وتوجيهاته الحكيمة بضرورة العمل على بناء وتنمية الكوادر المواطنة وتسخير الإمكانيات والجهود كافة لدعم الموارد البشرية الوطنية وإعدادها وتأهيلها وتدريبها معرفياً ومهنياً وتمكينها للعمل في مختلف القطاعات، مؤكداً على الأبعاد التنموية للمعرض، والتي تعزز مبادرات التوطين عبر رفد المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بكوادر متميزة ومؤهلة لخدمة الدولة والانخراط في مسيرة التنمية المستدامة، خاصة أن المعرض يفتح آفاقاً أوسع لجذب الكوادر البشرية المواطنة للالتحاق بالعمل في العديد من الوظائف.

ويواصل المعرض استقبال زواره اليوم وغداً من الساعة 11 صباحاً حتى السادسة مساءً.

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