«&E الحياة» تسهم في صياغة مستقبل التكنولوجيا المالية والمحتوى الترفيهي بالمنطقة

قال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ((&e الحياة)): إن مشاركة ((&e الحياة)) في معرض ((جيتكس))، تحت مظلة ((&e))، تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا، لا سيما أنه الحدث التكنولوجي الأكبر والأهم على مستوى الشرق الأوسط، وهو يجسّد المكانة المتفوقة لدولة الإمارات التي أصبحت مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا، لذا تحرص ((&e الحياة)) على المشاركة ضمن جناح ((&e)) وتوفير أهم العروض التوضيحية للخدمات والمنتجات التي تقدمها لإثراء الحياة الرقمية للأفراد في دولة الإمارات والمنطقة، سواء في التكنولوجيا المالية أو في المحتوى الترفيهي، وغيرهما من التجارب الجديدة.

وأضاف الشامسي أن ((&e الحياة)) ترتكز في أعمالها على أسس متينة للنمو، حيث تسهم في صياغة مستقبل التكنولوجيا المالية والمحتوى الترفيهي في المنطقة من خلال التوسع والتنوع والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع التكنولوجيا الرقمية، وتقدم مجموعة من الحلول والخدمات الرقمية التي تحسّن نمط حياة العملاء وتفوق تطلعاتهم، لا سيما بالاعتماد على تقنيات التطبيقات متعددة الأنشطة ((Super Apps))، التي تُتيح منصة واحدة لمختلف الخدمات في القطاعات المالية والتأمينية والخدمية المختلفة، وتُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الهوية الجديدة للمجموعة.

ومن خلال الاستثمار في منصة كريم، هناك أيضًا العديد من فرص النمو لتعزيز قوتنا في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب توسيع نطاق خدماتنا والانتشار الإقليمي. وستضع هذه الشراكة معايير جديدة لابتكار الحلول وتحسين تجربة العملاء في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف الشامسي: نضع في ((&e الحياة)) العالم الرقمي في متناول يد عملائنا، سواء من خلال المنصات الذكية والتطبيقات الترفيهية، والتكنولوجيا المالية، ونقدم خدمات وحلول تسهم في تحسين الحياة اليومية للعملاء، وتمنحهم الترفيه الرقمي.

وقال الشامسي إن evision الوحدة المتخصصة في المحتوى الفني والترفيهي نجحت ضمن ((&e)) على مر السنين في التأثير بشكل إيجابي في حياة العملاء كأكبر مزود للمحتوى المرئي عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، ومع توسع محفظة أعمالها لتشمل 22 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، حققّت evision نموًا ملحوظًا في عائداتها السنوية، مع أكثر من 4.5 ملايين مشترك في خدماتها.

وأضاف: في قطاع الخدمات المالية، نتيح للعملاء التعرّف على حلول البنك الرقمي ((WIO))، الذي نجح في تغيير شكل الخدمات المصرفية لملاءمة متطلبات العصر الرقمي، عبر تقديم خدمات مصممة خصيصًا لتسهيل حياة الأفراد، وتمكينهم من إتمام مختلف معاملاتهم المالية بسهولة وأمان.

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