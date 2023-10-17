تخريج دفعتين من «برنامج قيادات الأمن الإلكتروني»

نظمت دبي الرقمية حفل تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من برنامج قيادات الأمن الإلكتروني ((CISO Executive Program))، الذي يأتي ضمن مبادرة سايبر نود، إحدى مبادرات مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني التابع لمركز دبي للأمن الإلكتروني في دبي الرقمية، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في معرض ((جيتكس غلوبال 2023)).

وتتضمن الدفعتان الثانية والثالثة 26 مشاركاً من 22 جهة حكومية من إمارات دبي والشارقة وأبوظبي، بينما بدأ المجمع البرنامج التدريبي للدفعة الرابعة، الذي يستمر لمدة 5 أشهر بمعدل أربعة أيام تدريبية من كل شهر. ويتضمّن برنامج ((قيادات الأمن الإلكتروني)) سيناريو تدريبياً لقادة أمن المعلومات يحاكي المخاطر الإلكترونية العالمية المحتملة الحدوث.

وقال عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني: ((نحقق اليوم إنجازاً جديداً في مسيرة برنامج قيادات الأمن الإلكتروني مع تخريج الدفعتين الثانية والثالثة، الأمر الذي يعزز استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني التي تهدف إلى توظيف الابتكارات التكنولوجية لدعم وحماية منظومة الخدمات الرقمية)).

وتم تكريم أفضل 3 فائزين في تحدي ((التقاط العلم الإماراتي)) بهدايا تزيد قيمتها على 40 ألف درهم، بما في ذلك دورات تدريبية ضمن مبادرة سايبر نود، كما تم تكريم الفائز في تحدي الـ100 يوم، الذي أعلن عنه مركز دبي للأمن الإلكتروني في سبتمبر 2023، بمبلغ 20 ألف درهم، وذلك على تقديمه مشروع تطوير حل مفتوح المصدر لاكتشاف ومنع الاختراقات السيبرانية وتنبيه المستخدمين لحظة حدوثها.

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