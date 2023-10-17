الإمارات وروسيا تطلبان عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الغارة على مستشفى بغزة

دعت دولة الإمارات وروسيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وذلك في أعقاب شن غارة على مستشفى في غزة.

وقال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إن روسيا والإمارات طلبتا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الموافق 18 أكتوبر الأول بعد الغارة على مستشفى في مدينة غزة.

وكتب بوليانسكي في قناته على تيليجرام "طلبت روسيا والإمارات عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صباح 18 أكتوبر بشأن قصف مستشفى في غزة".

وذكرت السلطات الصحية في القطاع المحاصر أن غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل نحو 500 فلسطيني في مستشفى يكتظ بالمرضى والنازحين في مدينة غزة.

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