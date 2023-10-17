أكثر من 500 قتيل فلسطيني في مجزرة ارتكبتها إسرائيل بمهاجمة مستشفى في غزة



قُتل 500 فلسطيني وأصيب المئات بجروح مساء اليوم الثلاثاء، في هجوم وصف بالمجزرة المروعة شنته طائرات حربية إسرائيلية على مستشفى في غزة.

وأعلن مسؤولون محليون أن المستشفى الأهلي وسط مدينة غزة الذي تتبع إدارته لجمعية مسيحية تعرض لضربات صاروخية بينما كان يؤوي آلاف النازحين من مناطق سكنهم المهددة.

وصرح الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة بأن الجيش الاسرائيلي هدد مستشفى الأهلى المعمداني عدة مرات كباقي المستشفيات وكان تعرض للاستهداف قبل يومين كرسالة أولية.

فيما قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة المستشفى الواقعة وسط مدينة غزة، وتوافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف".

ولفت معروف في تصريح صحفي الى أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.

في هذه الأثناء قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قطع زيارته إلى الأردن التي من المقرر أن يجتمع فيها غدا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وعقد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية هذه الليلة.

وأدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة بشدة "الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة المئات من أبناء شعبنا".

قال أبو ردينة في بيان "إن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الأبرياء في مستشفى يفترض أن له حصانة، يؤكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية لا تراعي أيا من المعايير الدولية والقوانين المعترف بها".

من جهتها، قالت حركة حماس إن "المجزرة المروعة التي نفذها الاحتلال في المشفى الأهلي جريمة إبادة جماعية تكشف مجدّداً حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابها".

وارتفع إجمالي القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 3500 فلسطيني مع مواصلة إسرائيل هجماتها منذ السابع من الشهر الجاري.

وقالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن نصف سكان قطاع غزة تقريبا نزحوا من أماكن سكنهم بفعل هجمات إسرائيل المتواصلة لليوم الحادي عشر على التوالي.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" في بيان، أنه في أعقاب الأمر الإسرائيلي بإخلاء الجزء الشمالي من قطاع غزة في 13 من الشهر الجاري، قد يصل عدد النازحين داخليا منذ بدء جولة القتال إلى مليون شخص.

وشنت حركة حماس يوم السابع من الشهر الجاري هجوما غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1300 إسرائيلي.

ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومباني متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.

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