وزير الخارجية الأردني : إلغاء قمة عمان ولا فائدة من الحديث الآن عن أي شيء باستثناء وقف الحرب



قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن قمة عمان ألغيت لأنه "لا فائدة من الحديث الآن عن أي شيء باستثناء وقف الحرب".

وأعلن الصفدي أن الأردن ألغى قمة كان من المقرر أن يستضيفها في عمان يوم الأربعاء بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيسين المصري والفلسطيني لبحث الوضع في غزة.



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