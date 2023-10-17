وزير القانون وحقوق الإنسان بجمهورية إندونيسيا يلتقي المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع البروفيسور ياسونا لاولي وزير القانون وحقوق الإنسان بجمهورية إندونيسيا، رئيس الدورة الحادية والستين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية
– الإفريقية، مع السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الحالية للمنظمة في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا.
وخلال الاجتماع، أعرب وزير القانون وحقوق الإنسان بجمهورية إندونيسيا عن بالغ الاعتزاز والتقدير لما وصلت إليه العلاقات الإندونيسية البحرينية، مشيدا بما تشهده مملكة البحرين من نهضة تنموية شاملة، ومنجزات حضارية في مختلف المجالات.
من جانبه، أشاد المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية إندونيسيا الصديقة وما تتميز به من نمو مُطرد في شتى المجالات، مؤكدًا على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الصديقين.
وتم خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون في مجالي القانون الدولي وحقوق الانسان وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والاستفادة من تجارب البلدين الصديقين في هذا الجانب.
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