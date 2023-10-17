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وزير القانون وحقوق الإنسان بجمهورية إندونيسيا يلتقي المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان

10/17/2023 7:22:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬البروفيسور‭ ‬ياسونا‭ ‬لاولي‭ ‬وزير‭ ‬القانون‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بجمهورية‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحادية‭ ‬والستين‭ ‬للمنظمة‭ ‬الاستشارية‭ ‬القانونية‭ ‬الآسيوية‭ ‬ ‭ ‬الإفريقية،‭ ‬مع‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالكريم‭ ‬بوجيري‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للمنظمة‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬بالي‭ ‬بجمهورية‭ ‬إندونيسيا‭.‬


‬وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬القانون‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بجمهورية‭ ‬إندونيسيا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والتقدير‭ ‬لما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬الإندونيسية‭ ‬البحرينية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬نهضة‭ ‬تنموية‭ ‬شاملة،‭ ‬ومنجزات‭ ‬حضارية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬إندونيسيا‭ ‬الصديقة‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬مُطرد‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬ويعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والخير‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭.‬

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