د. وهيب الناصر: الخلايا الشمسية السوداء ترفع درجات الحرارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





طالب‭ ‬أستاذ‭ ‬الفيزياء‭ ‬التطبيقية‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬عيسى‭ ‬الناصر‭ ‬بضرورة‭ ‬استبدال‭ ‬الخلايا‭ ‬الشمسية‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬انتاج‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬من‭ ‬السوداء‭ ‬الى‭ ‬خلايا‭ ‬بيضاء،‭ ‬كاشفا‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬الخلايا‭ ‬السوداء‭ ‬المستخدمة‭ ‬حاليا‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬الجو،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬دول‭ ‬منعت‭ ‬تركيب‭ ‬الخلايا‭ ‬الشمسية‭ ‬السوداء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬محاضرة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬أحوال‭ ‬الطقس‭ ‬بين‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬والتراث‮»‬،‭ ‬نظمها‭ ‬مركز‭ ‬عيسى‭ ‬الثقافي‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المثقفين‭ ‬والمهتمين،‭ ‬تحدث‭ ‬خلالها‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬عيسى‭ ‬الناصر‭ ‬عن‭ ‬تطورات‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

واستعرض‭ ‬الناصر‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬التي‭ ‬تغطي‭ ‬مفاهيم‭ ‬تعريفية‭ ‬لعلم‭ ‬المناخ‭ ‬وأحوال‭ ‬الطقس‭ ‬والظواهر‭ ‬الطبيعية،‭ ‬وخصائص‭ ‬طقس‭ ‬البحرين‭ ‬والعوامل‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬مناخ‭ ‬البحرين‭ ‬وأدوات‭ ‬الرصد‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهم‭ ‬تقارير‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونتائجها‭ ‬خلال‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬وتأثيرات‭ ‬التغيُر‭ ‬المناخي‭ ‬على‭ ‬المستقبل‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬البحرين‭ ‬تتعرض‭ ‬لنسب‭ ‬رطوبة‭ ‬عالية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬مضيفا‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استمرت‭ ‬الأوضاع‭ ‬المناخية‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬فأن‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬ستزيد‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬بها‭ ‬الى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬درجات‭ ‬بحلول‭ ‬2050‭. ‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬المحاضر‭ ‬الطرق‭ ‬التراثية‭ ‬والتقليدية‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬وشبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬والتنبؤ‭ ‬بتغيرات‭ ‬الطقس،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬الناصر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأساليب‭ ‬التقليدية‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تتم‭ ‬عبر‭ ‬رصد‭ ‬الطوالع‭ ‬الفلكية‭ ‬ومنازل‭ ‬الأبراج‭ ‬طبقا‭ ‬للتقويم‭ ‬الميلادي‭.‬

وأوضح‭ ‬بأن‭ ‬الطرق‭ ‬التراثية‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬الطوالع‭ ‬الفلكية‭ ‬ساعدت‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬مواقيت‭ ‬الصلاة‭ ‬والأذان‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وتعريف‭ ‬تواقيت‭ ‬دخول‭ ‬الفصول‭ ‬والأمطار،‭ ‬وتحديد‭ ‬مواسم‭ ‬الحصاد‭ ‬والثمار‭ ‬والاستزراع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواسم‭ ‬صيد‭ ‬الأصناف‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬والثمار‭ ‬البحرية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمثال‭ ‬الشعبية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالطوالع‭ ‬الفلكية‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬الموروث‭ ‬العربي‭ ‬وتنطبق‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬أحوال‭ ‬الطقس‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الصحراوية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬والبوادي‭ ‬المحيطة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأمثال‭ ‬الشعبية‭ ‬الدارجة‭ ‬حول‭ ‬الطوالع‭ ‬لا‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬تغيرات‭ ‬طقس‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تواكبها‭.‬

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