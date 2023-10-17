Wednesday, 18 October 2023 05:05 GMT

د. وهيب الناصر: الخلايا الشمسية السوداء ترفع درجات الحرارة

10/17/2023 7:22:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬وليد‭ ‬دياب


طالب‭ ‬أستاذ‭ ‬الفيزياء‭ ‬التطبيقية‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬عيسى‭ ‬الناصر‭ ‬بضرورة‭ ‬استبدال‭ ‬الخلايا‭ ‬الشمسية‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬انتاج‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬من‭ ‬السوداء‭ ‬الى‭ ‬خلايا‭ ‬بيضاء،‭ ‬كاشفا‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬الخلايا‭ ‬السوداء‭ ‬المستخدمة‭ ‬حاليا‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬الجو،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬دول‭ ‬منعت‭ ‬تركيب‭ ‬الخلايا‭ ‬الشمسية‭ ‬السوداء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬محاضرة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬أحوال‭ ‬الطقس‭ ‬بين‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬والتراث‮»‬،‭ ‬نظمها‭ ‬مركز‭ ‬عيسى‭ ‬الثقافي‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المثقفين‭ ‬والمهتمين،‭ ‬تحدث‭ ‬خلالها‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬عيسى‭ ‬الناصر‭ ‬عن‭ ‬تطورات‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

واستعرض‭ ‬الناصر‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬التي‭ ‬تغطي‭ ‬مفاهيم‭ ‬تعريفية‭ ‬لعلم‭ ‬المناخ‭ ‬وأحوال‭ ‬الطقس‭ ‬والظواهر‭ ‬الطبيعية،‭ ‬وخصائص‭ ‬طقس‭ ‬البحرين‭ ‬والعوامل‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬مناخ‭ ‬البحرين‭ ‬وأدوات‭ ‬الرصد‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهم‭ ‬تقارير‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونتائجها‭ ‬خلال‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬وتأثيرات‭ ‬التغيُر‭ ‬المناخي‭ ‬على‭ ‬المستقبل‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬البحرين‭ ‬تتعرض‭ ‬لنسب‭ ‬رطوبة‭ ‬عالية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬مضيفا‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استمرت‭ ‬الأوضاع‭ ‬المناخية‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬فأن‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬ستزيد‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬بها‭ ‬الى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬درجات‭ ‬بحلول‭ ‬2050‭. ‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬المحاضر‭ ‬الطرق‭ ‬التراثية‭ ‬والتقليدية‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬وشبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬والتنبؤ‭ ‬بتغيرات‭ ‬الطقس،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬الناصر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأساليب‭ ‬التقليدية‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تتم‭ ‬عبر‭ ‬رصد‭ ‬الطوالع‭ ‬الفلكية‭ ‬ومنازل‭ ‬الأبراج‭ ‬طبقا‭ ‬للتقويم‭ ‬الميلادي‭.‬

وأوضح‭ ‬بأن‭ ‬الطرق‭ ‬التراثية‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬الطوالع‭ ‬الفلكية‭ ‬ساعدت‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬مواقيت‭ ‬الصلاة‭ ‬والأذان‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وتعريف‭ ‬تواقيت‭ ‬دخول‭ ‬الفصول‭ ‬والأمطار،‭ ‬وتحديد‭ ‬مواسم‭ ‬الحصاد‭ ‬والثمار‭ ‬والاستزراع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواسم‭ ‬صيد‭ ‬الأصناف‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬والثمار‭ ‬البحرية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمثال‭ ‬الشعبية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالطوالع‭ ‬الفلكية‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬الموروث‭ ‬العربي‭ ‬وتنطبق‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬أحوال‭ ‬الطقس‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الصحراوية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬والبوادي‭ ‬المحيطة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأمثال‭ ‬الشعبية‭ ‬الدارجة‭ ‬حول‭ ‬الطوالع‭ ‬لا‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬تغيرات‭ ‬طقس‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تواكبها‭.‬

كلمات دالة

MENAFN17102023000055011008ID1107260794

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث