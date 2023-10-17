د. وهيب الناصر: الخلايا الشمسية السوداء ترفع درجات الحرارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب وليد دياب
طالب أستاذ الفيزياء التطبيقية الأستاذ الدكتور وهيب عيسى الناصر بضرورة استبدال الخلايا الشمسية المستخدمة في انتاج الطاقة الكهربائية من السوداء الى خلايا بيضاء، كاشفا عن ان الخلايا السوداء المستخدمة حاليا تساعد على زيادة درجات حرارة الجو، مؤكدا ان هناك دول منعت تركيب الخلايا الشمسية السوداء.
جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان «أحوال الطقس بين الأرصاد الجوية والتراث»، نظمها مركز عيسى الثقافي بحضور عدد من المثقفين والمهتمين، تحدث خلالها الأستاذ الدكتور وهيب عيسى الناصر عن تطورات المناخ في مملكة البحرين.
واستعرض الناصر عددا من المحاور التي تغطي مفاهيم تعريفية لعلم المناخ وأحوال الطقس والظواهر الطبيعية، وخصائص طقس البحرين والعوامل المؤثرة في مناخ البحرين وأدوات الرصد الحديثة التي تستخدم في ذلك، مشيراً إلى أهم تقارير الأرصاد الجوية لمملكة البحرين ونتائجها خلال القرن الماضي وتأثيرات التغيُر المناخي على المستقبل.
وأشار الى ان البحرين تتعرض لنسب رطوبة عالية غير مسبوقة هذا العام، مضيفا انه في حال استمرت الأوضاع المناخية كما هي فأن دول الخليج ستزيد درجات الحرارة بها الى أكثر من 6 درجات بحلول 2050.
كما قدم المحاضر الطرق التراثية والتقليدية القديمة التي يستخدمها أهل البحرين وشبه الجزيرة العربية وبعض الدول العربية في رصد الأحوال الجوية والتنبؤ بتغيرات الطقس، حيث أكد الناصر على أن الأساليب التقليدية المنتشرة في البحرين تتم عبر رصد الطوالع الفلكية ومنازل الأبراج طبقا للتقويم الميلادي.
وأوضح بأن الطرق التراثية في رصد الطوالع الفلكية ساعدت على وضع مواقيت الصلاة والأذان في البحرين، وتعريف تواقيت دخول الفصول والأمطار، وتحديد مواسم الحصاد والثمار والاستزراع، بالإضافة إلى مواسم صيد الأصناف المختلفة من الأسماك والثمار البحرية.
وأشار إلى أن الأمثال الشعبية المرتبطة بالطوالع الفلكية مستوحاة من الموروث العربي وتنطبق أكثر على أحوال الطقس في المناطق الصحراوية في وسط شبه الجزيرة العربية والبوادي المحيطة، مؤكداً على أن بعض الأمثال الشعبية الدارجة حول الطوالع لا تتناسب مع طبيعة تغيرات طقس البحرين أو قد لا تواكبها.
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