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الأمين العام لمجلس التعليم العالي تطلع على الخطط المستقبلية للجامعة الأهلية

10/17/2023 7:22:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ديانا‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الجهرمي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتورة‭ ‬فرزانة‭ ‬عبدالله‭ ‬المراغي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للمجلس،‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭ ‬الحواج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬والأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭. ‬

وقد‭ ‬اطلعت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬الخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬للجامعة،‭ ‬ومستجدات‭ ‬مشروع‭ ‬تأسيس‭ ‬حرمها‭ ‬الجامعي،‭ ‬وبرامجها‭ ‬المستحدثة‭ ‬المتوائمة‭ ‬مع‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬تقدم‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬المستمر‭ ‬المقدم‭ ‬لمؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بما‭ ‬يساعدها‭ ‬على‭ ‬تأدية‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬التعليمية‭.‬

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