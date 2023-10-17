الأمين العام لمجلس التعليم العالي تطلع على الخطط المستقبلية للجامعة الأهلية

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- Akhbar Al Khaleej) استقبلت الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي، بحضور الدكتورة فرزانة عبدالله المراغي الأمين العام المساعد للمجلس، الأستاذ الدكتور عبدالله يوسف الحواج رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية والأستاذ الدكتور منصور العالي رئيس الجامعة.
وقد اطلعت الأمين العام خلال اللقاء على الخطط المستقبلية للجامعة، ومستجدات مشروع تأسيس حرمها الجامعي، وبرامجها المستحدثة المتوائمة مع سوق العمل.
من جانبه تقدم الأستاذ الدكتور عبدالله الحواج بالشكر الجزيل لمجلس التعليم العالي على الدعم المستمر المقدم لمؤسسات التعليم العالي بما يساعدها على تأدية مسؤولياتها التعليمية.
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