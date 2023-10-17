بحث سبل تعميق التعاون المشترك بين المستشفيات الحكومية وجامعة الخليج العربي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بحث رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد سبل تعزيز وتفعيل التعاون المشترك مع رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، والرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد محمد الأنصاري، حيث ناقشوا آليات تعميق الشراكة في مجال البحث العلمي والتدريب العملي للأطباء وطلبة الطب، بهدف دعم الجهود الرامية إلى مواصلة ارتقاء القطاع الطبي في مملكة البحرين.
وهنأ رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، الدكتور سعد آل فهيد بمناسبة تعيينه رئيساً لجامعة الخليج العربي من قبل وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون، داعيا الله ان يوفقه في تأدية مهمة قيادة مسيرة جامعة الخليج العربي والبناء عليها، تحقيقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد محمد الأنصاري خلال الاجتماع أن الدكتور آل فهيد أكد أن جامعة الخليج العربي تعمل على المزيد من الإنجازات النوعية في مجال البحث العلمي وتدريب الأطباء والكوادر الطبية، مشيداً في الوقت ذاته بالنجاحات التي حققتها كليات الجامعة والمراكز التابعة لها كمركز المحاكاة والمهارات الإكلينيكية ومركز الأميرة الجوهرة للطب الجزيئي وعلوم المورثات، والمركز الطبي التجديدي والمركز الطبي الجامعي.
هذا، ورحب الدكتور سعد بن سعود آل فهيد من جانبه بتعميق التعاون مع المستشفيات الحكومية من خلال التنسيق لإطلاق مبادرات مشتركة ومشروعات أكاديمية تصب في صالح الارتقاء بالتدريب العملي للأطباء حديثي التخرج، مثنياً على دور المستشفيات الحكومية الفعال في تدريب طلبة الطب والعلوم الطبية والمشاركة في تهيئة المخرجات الطبية المدربة التي تتمتع بمهارات عالية تتلاءم مع متطلبات الارتقاء بالقطاع الطبي في دول المنطقة، مشيداً بدعم المستشفيات الحكومية المستمر لبرنامج الماجستير والدكتوراه الإكلينيكي في طب العائلة الذي اطلقته كلية الطب والعلوم الطبية بالجامعة.
وخلال اللقاء، هنأ الدكتور آل فهيد حصول المستشفيات الحكومية على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، إذ يعد هذا الاعتماد أحد اهم مؤشرات جودة الخدمات ومطابقتها للمعايير الدولية في عمل المستشفيات الحكومية في مملكة البحرين، ودليلاً على الحرص على تطوير وجودة الخدمات الصحية المقدمة على نحو مستمر، معزياً ذلك إلى اهتمام ورعاية جلالة الملك حمد وسمو ولي العهد وإيمانهم
بأهمية التدريب الطبي باعتباره اللبنة الأساسية لتأهيل الكوادر الصحية والعمل الدؤوب على تطوير الخدمات وتقديم الرعاية الطبية الشاملة والمتكاملة بجودة وكفاءة وتميز.
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