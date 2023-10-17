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بحث سبل تعميق التعاون المشترك بين المستشفيات الحكومية وجامعة الخليج العربي

10/17/2023 7:22:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحث‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬وتفعيل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري،‭ ‬حيث‭ ‬ناقشوا‭ ‬آليات‭ ‬تعميق‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والتدريب‭ ‬العملي‭ ‬للأطباء‭ ‬وطلبة‭ ‬الطب،‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬ارتقاء‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وهنأ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬رئيساً‭ ‬لجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزراء‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬داعيا‭ ‬الله‭ ‬ان‭ ‬يوفقه‭ ‬في‭ ‬تأدية‭ ‬مهمة‭ ‬قيادة‭ ‬مسيرة‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬والبناء‭ ‬عليها،‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أن‭ ‬الدكتور‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬النوعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬وتدريب‭ ‬الأطباء‭ ‬والكوادر‭ ‬الطبية،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بالنجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬كليات‭ ‬الجامعة‭ ‬والمراكز‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬كمركز‭ ‬المحاكاة‭ ‬والمهارات‭ ‬الإكلينيكية‭ ‬ومركز‭ ‬الأميرة‭ ‬الجوهرة‭ ‬للطب‭ ‬الجزيئي‭ ‬وعلوم‭ ‬المورثات،‭ ‬والمركز‭ ‬الطبي‭ ‬التجديدي‭ ‬والمركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭.‬

هذا،‭ ‬ورحب‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬بتعميق‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنسيق‭ ‬لإطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬مشتركة‭ ‬ومشروعات‭ ‬أكاديمية‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالتدريب‭ ‬العملي‭ ‬للأطباء‭ ‬حديثي‭ ‬التخرج،‭ ‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬طلبة‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الطبية‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬المخرجات‭ ‬الطبية‭ ‬المدربة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بمهارات‭ ‬عالية‭ ‬تتلاءم‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالقطاع‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدعم‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬المستمر‭ ‬لبرنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬والدكتوراه‭ ‬الإكلينيكي‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬العائلة‭ ‬الذي‭ ‬اطلقته‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الطبية‭ ‬بالجامعة‭.

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬هنأ‭ ‬الدكتور‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬حصول‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬المؤسسي‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬السعودية‭ ‬للتخصصات‭ ‬الطبية،‭ ‬إذ‭ ‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬الاعتماد‭ ‬أحد‭ ‬اهم‭ ‬مؤشرات‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬ومطابقتها‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ودليلاً‭ ‬على‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مستمر،‭ ‬معزياً‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬وإيمانهم‭
‬بأهمية‭ ‬التدريب‭ ‬الطبي‭ ‬باعتباره‭ ‬اللبنة‭ ‬الأساسية‭ ‬لتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الصحية‭ ‬والعمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬وتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمتكاملة‭ ‬بجودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬وتميز‭.‬

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