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نائب محافظ الجنوبية ينوه بأهمية جهود الجهات المعنية في تنفيذ احتياجات الأهالي الخدمية والتنموية

10/17/2023 7:22:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬العقيد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬في‭ ‬مكتبه،‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬السهلي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بحضور‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬عيسى‭ ‬النعيمي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬الهندسية‭ ‬والاستثمار‭ ‬بالمحافظة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬ووزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭. ‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أكد‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ‭ ‬حرص‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬مختلف‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رصدها‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬القنوات‭ ‬التابعة‭ ‬للمحافظة‭ ‬ومناقشة‭ ‬تنفيذها‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأهمية‭ ‬جهود‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬الخدمية‭ ‬والتنموية،‭ ‬وسبل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجودتها‭ ‬وفق‭ ‬تطلعات‭ ‬الأهالي‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء‭ ‬أشاد‭ ‬الحضور‭ ‬بالدور‭ ‬الفاعل‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬للنهوض‭ ‬بمستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭.‬

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