نائب محافظ الجنوبية ينوه بأهمية جهود الجهات المعنية في تنفيذ احتياجات الأهالي الخدمية والتنموية

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل العقيد حمد محمد الخياط نائب محافظ المحافظة الجنوبية، في مكتبه، المهندس محمد سعد السهلي مدير عام أمانة العاصمة القائم بأعمال مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، بحضور المهندس محمد عيسى النعيمي مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بالمحافظة وعدد من المسؤولين من المحافظة الجنوبية ووزارة شؤون البلديات والزراعة.
وخلال اللقاء أكد نائب المحافظ حرص سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على متابعة مختلف احتياجات الأهالي في كافة المجالات، من خلال رصدها عبر مختلف القنوات التابعة للمحافظة ومناقشة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، منوهاً بأهمية جهود الجهات المعنية في تنفيذ احتياجات الأهالي الخدمية والتنموية، وسبل الارتقاء بجودتها وفق تطلعات الأهالي.
وفي ختام اللقاء أشاد الحضور بالدور الفاعل الذي تضطلع به المحافظة الجنوبية، وما لها من دور فاعل في سبل التعاون المشترك لتعزيز الشراكة المجتمعية، وذلك في إطار تحقيق المزيد من المكتسبات للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة.
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