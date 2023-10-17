وزير شؤون الدفاع يؤكد عمق العلاقات الوطيدة بين البحرين ومصر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وفداً من هيئة القضاء العسكري بالقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية الشقيقة برئاسة اللواء مدحت صلاح عبدالكريم عطية، وذلك صباح أمس.
ورحب وزير شؤون الدفاع بوفد هيئة القضاء العسكري المصري، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
حضر اللقاء العميد حقوقي سمير أحمد الزياني مساعد رئيس القضاء العسكري.
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