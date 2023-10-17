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وزير شؤون الدفاع يؤكد عمق العلاقات الوطيدة بين البحرين ومصر

10/17/2023 7:22:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬وفداً‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬بالقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬برئاسة‭ ‬اللواء‭ ‬مدحت‭ ‬صلاح‭ ‬عبدالكريم‭ ‬عطية،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

ورحب‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬بوفد‭ ‬هيئة‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬المصري،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬والمتميزة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬العميد‭ ‬حقوقي‭ ‬سمير‭ ‬أحمد‭ ‬الزياني‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭.‬

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