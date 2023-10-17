بايدن يزور إسرائيل اليوم ليؤكد التضامن والدعم الأمريكي لها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تل أبيب - (أ ف ب): يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم إسرائيل لتأكيد «تضامن» الولايات المتحدة معها عقب هجوم حماس غير المسبوق.
واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة بايدن بمثابة رسالة «تضامن مع إسرائيل» و«التزام صارم بأمنها»، وذلك بعد أيام على هجوم حركة حماس التي نجحت في اختراق السياج الحدودي ودخول مناطق إسرائيلية حيث استهدفت مقرات عسكرية ومستوطنات وقتلت أشخاصا وأسرت آخرين.
وتأتي زيارة بايدن أيضًا وسط جهود دبلوماسية مكثّفة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة نتيجة تشديد الحصار الإسرائيلي وقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والمواد التموينية، وفي ظل تواصل القصف البحري والمدفعي والجوي.
وبعد إسرائيل كان من المقرر أن ، يتوجه بايدن إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لكن الأردن أعلن إلغاء القمة بعد قصف إسرائيل مستشفى بغزة.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس في مؤتمر صحفي في تيرانا أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط عندما تكون هناك «أجندة مفيدة وإجراءات ملموسة جدا ينبغي اتخاذها هناك».
وقال: «سأواصل المشاورات والمناقشات لكن رغبتي هي التمكن من السفر حين نكون قد حصلنا على اتفاق ملموس، سواء بشأن عدم التصعيد أو حول المسائل الإنسانية»، موضحا أنه قد يتمكن من التوجه الى هناك «ربما في الأيام المقبلة أو في الأسابيع المقبلة».
وستعقد قمة السبت في مصر لبحث الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة.
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