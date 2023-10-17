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بايدن يزور إسرائيل اليوم ليؤكد التضامن والدعم الأمريكي لها

10/17/2023 7:21:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تل‭ ‬أبيب‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يزور‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬اليوم‭ ‬إسرائيل‭ ‬لتأكيد‭ ‬‮«‬تضامن‮»‬‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬معها‭ ‬عقب‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭.‬

واعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬زيارة‭ ‬بايدن‭ ‬بمثابة‭ ‬رسالة‭ ‬‮«‬تضامن‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‮»‬‭ ‬و«التزام‭ ‬صارم‭ ‬بأمنها‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬اختراق‭ ‬السياج‭ ‬الحدودي‭ ‬ودخول‭ ‬مناطق‭ ‬إسرائيلية‭ ‬حيث‭ ‬استهدفت‭ ‬مقرات‭ ‬عسكرية‭ ‬ومستوطنات‭ ‬وقتلت‭ ‬أشخاصا‭ ‬وأسرت‭ ‬آخرين‭. ‬

وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬بايدن‭ ‬أيضًا‭ ‬وسط‭ ‬جهود‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مكثّفة‭ ‬لتخفيف‭ ‬حدة‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬المتفاقمة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬نتيجة‭ ‬تشديد‭ ‬الحصار‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وقطع‭ ‬إمدادات‭ ‬المياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬والوقود‭ ‬والمواد‭ ‬التموينية،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬تواصل‭ ‬القصف‭ ‬البحري‭ ‬والمدفعي‭ ‬والجوي‭. ‬

وبعد‭ ‬إسرائيل‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬،‭ ‬يتوجه‭ ‬بايدن‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭ ‬للقاء‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬والرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬والرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬لكن‭ ‬الأردن‭ ‬أعلن‭ ‬إلغاء‭ ‬القمة‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيل‭ ‬مستشفى‭ ‬بغزة‭.‬

وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬تيرانا‭ ‬أنه‭ ‬سيتوجه‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬أجندة‭ ‬مفيدة‭ ‬وإجراءات‭ ‬ملموسة‭ ‬جدا‭ ‬ينبغي‭ ‬اتخاذها‭ ‬هناك‮»‬‭.

وقال‭: ‬‮«‬سأواصل‭ ‬المشاورات‭ ‬والمناقشات‭ ‬لكن‭ ‬رغبتي‭ ‬هي‭ ‬التمكن‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬حين‭ ‬نكون‭ ‬قد‭ ‬حصلنا‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬ملموس،‭ ‬سواء‭ ‬بشأن‭ ‬عدم‭ ‬التصعيد‭ ‬أو‭ ‬حول‭ ‬المسائل‭ ‬الإنسانية‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬

وستعقد‭ ‬قمة‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬لبحث‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭. ‬

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